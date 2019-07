Nová hvězda Rangers pálí do Putina. V Rusku je bezpráví, říká Panarin | iSport.cz

Putin už neumí rozeznat, co je správné a co špatné. Udělali jsme z něj nadčlověka. V zemi vládne bezpráví. To nejsou ozvěny z moskevské kavárny, nýbrž slova jedné z nejzářivějších ruských hokejových ikon současnosti Panarina. „Jsem větší vlastenec než ti, co problémy zatajují,“ vzkázal 27letý útočník, který nedávno podepsal s New York Rangers sedmiletou smlouvu za 81,5 miliónu dolarů.

Jeho postoje kontrastují s chováním jiných ruských hvězd. Alexander Ovečkin patří k velkým zastáncům Vladimira Putina. Rád se s ním ukazuje, stal se jeho maskotem. Před dvěma lety se dokonce na sociálních sítích přidal během předvolební kampaně k proudu „Putinův tým“, který, jak sám napsal, má každému ukázat silné a jednotné Rusko. Kreml mu za to tehdy poděkoval.

Panarin naopak ostře zkritizoval poměry, jaké v zemi vládnou. „Putin už neumí rozeznat, co je správné a co špatné,“ uvedl. „Jeho rozhodnutí ovlivňuje spousta lidí, a pokud kolem vás někdo dvacet let chodí a tvrdí, jak jste skvělý a jak všechno děláte výborně, nikdy si nepřipustíte žádné chyby. V Americe máte dvě čtyřletá volební období a to je všechno. Už se nemůžete vrátit. Vykonáte něco prospěšného pro svou zemi, přitom neztloustnete a odcházíte v klidu, uvolníte místo mladší krvi. On je u moci téměř dvacet let, seděl tam příliš dlouho,“ řekl.

Kritik je nepřítel státu

Zároveň Panarin připomněl, že svými slovy nesleduje vlastní prospěch. „Chci, aby se lidem žilo líp, aby učitelé a lékaři měli lepší platy. Nechci, aby se vykládalo, že pokud se někomu v Rusku nelíbí, může odejít. Téměř všichni už odešli, všechny mozky,“ dodal.

Sám připustil, že v minulosti Putina rovněž podporoval. Ale jakmile se začal o politiku zajímat, pochopil, že v Rusku plno věcí není v pořádku. „Je špatné, když se nemůžete otevřeně vyjádřit. Kdyby naše země byla skutečně silná, naslouchali by nám, místo aby nás sankcionalizovali. Oni si chtějí dělat, co se jim zamane a přitom si zachovat úctu. Vláda však nedělá všechno správně. Ale pokud neexistuje opozice, nevede to k ničemu. Když mluvím o problémech, jde mi o to, aby se lidem žilo líp. Nechci, aby důchodci museli žebrat…“

V ruské společnosti je po staletí silně zakořeněno přesvědčení, že o mocipánech se nesmí mluvit špatně. „V opačném případě vás otráví nebo zabijí,“ poznamenal Panarin. „V Americe může sportovec krizitovat prezidenta, odmítnout návštěvu Bílého domu. U nás je to nepředstavitelné. Okamžitě vás zasáhne vlna odporu. Kdo kritizuje prezidenta, v očích lidí se stává nepřítelem Ruska. Já Rusko miluju. Chci tu žít, a pokud k tomu třeba nedojde, chci, aby se poměry změnily. Jsem větší vlastenec než ti, co problémy zatajují. Hrají na lidské city tvrzením, že svoji zemi musíte milovat za všech okolností a ostatní nenávidět. To je špatné. Když vidím problémy a nemluvím o nich, je to větší zrada, než když o nich mluvím,“ pravil Panarin.

Podle něj ruská společnost udělala chybu, že vytvořila Putinův kult a chová se k němu jako k nadčlověku. „Přitom je obyčejný jako my a měl by nám sloužit… Ano, k tomu, aby člověk mohl být prezidentem, musí být chytrý a osvícený. Ale naše největší chyba je, že si myslíme, že není nikdo lepší než Vladimir Vladimirovič. Je však snazší říct mu, že není dobrý člověk, než to, že bůh neexistuje,“ pokračoval.

Prodejte brusle, Vladimire

Panarina nadzvedl dotaz, jestli Putin bude vládnout Rusku i příštích deset let. „Opravdu bych si přál, aby ho lidi znovu nezvolili… Myslím, že na mě už párkrát zamířili laserem. Z budovy Gazpromu,“ upozornil na dům přes ulici. „Lidé můžou namítnout, že se mi snadno kritizuje, když žiju v Americe a vydělávám miliony. Mohl bych sedět, mlčet a mít zadek v teple. Ale tohle říkám kvůli lidem, protože chci změnu. Nejsem americký agent. Jen jsem poznal, jak věci fungují jinde. Chci právní stát, aby všichni mohli říkat, co si myslí, mohli svobodně žít,“ vysvětloval Panarin.

Jeho přítelkyní je dcera trenéra Olega Znaroka. „Řekla mi, abych se věnoval hokeji. Drží mě zpátky. Ale jsem toho plný, čekal jsem, až se mě na to někdo zeptá. Díky bohu, že mě neplatí oni. Proto dokážu pochopit umělce, kteří jsou v jiné situaci. Kdybych hrál v Rusku, něco takového bych si taky nemohl dovolit. Ale říkám jen svůj názor, mluvím a problémech, které tu jsou a jaké by to mohlo být. Nenabádám nikoho, aby vzal ruční granát a hodil ho do mateřské školy,“ uzavřel.

Vzbudil odmítavé reakce, ostatně, to se dalo očekávat. Diskutéři na sociálních sítích občas uštěpačně poznamenali, jestli se v New Yorku cítí Panarin opravdu v bezpečí, jiní vyjádřili spíš obavy, jestli svým vystoupením neuškodí tchánu Znarokovi, který v Rusku dál působí.

„Artěmij reprezentuje sbornou v jiné zemi. Svých výroků bude ještě litovat,“ ozval se bývalý útočník Alexandr Koževnikov. „Takhle by měl mluvit o svém kamarádovi a ne hlavě státu,“ citovala média dalšího velikána ze starých časů Borise Michajlova. „Žijeme ve svobodné a demokratické zemi. Každý má právo vyjádřit svůj názor. Pokud jde o samotné výroky, zdržím se komentářů, protože jsem hlasoval pro Putina,“ přiznal Vjačeslav Bykov.

Hokejový svaz na svém twitterovém úctu zveřejnil, že sport by se neměl směšovat s politikou. „Myslím, že to je špatně. Sportovci by měli věnovat pozornost tomu, co se v zemi děje. Možná o politice víme méně než politici. Ale proč pak politici hrají hokej? Máme tvrdit, že by se měli sportu vyhýbat? Dobrá, v tom případě prodejte brusle, Vladimire Vladimiroviči,“ rýpnul si Panarin.