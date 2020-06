Dříč Kempný ve hře o cenu: V sezoně jsem si prošel krizemi. Nejsem leklá ryba | iSport.cz

Oddanost a vytrvalost ho provází celou kariéru. Michal Kempný je proslulý jako neskutečný dříč, za mnohé vděčí píli, zarputilosti a taky pokoře. Do NHL odešel před čtyřmi lety jako nedraftovaný hráč, předloni ho z Chicaga vyměnili do Washingtonu. Stal se klíčovým bekem Capitals, získal s nimi Stanley Cup. „Každý den do toho dávám maximum. Takže jsem rád, že to někdo vidí,“ vrací se ke své nominaci na prestižní trofej v rozhovoru pro iSport Premium.

Když jste minulý týden naskočil v pražských Letňanech na led, proháněli se proti vám David Pastrňák , Lukáš Radil či Jaroslav Hlinka , ale i pár hobbíků, co nehrají na špičkové úrovni. Nicméně vypadalo to, že nezáleží, kdo proti vám stojí. Berete hokej vážně za všech okolností?

„Nesnáším porážky. A myslím, že to tak je správně. Prostě to tak mám nastavené odmala, že když mám šanci vyhrát, chci prostě vyhrát. Nezáleží kde a nad kým. Dostaneme blbý gól, a mě to štve. I když je to pořád hokej a v životě se určitě najdou důležitější věci. Ale jsem typ člověka, kterému to není jedno a snaží se do toho pokaždé dávat všechno.“

MICHAL KEMPNÝ Narozen: 8. září 1990 (29 let) v Hodoníně Pozice: obránce Tým: Washington Capitals (NHL) Kariéra: Skalica (2005-08), Kometa (2008-12, 2013-15), Hodonín (2008/09), Třebíč (2009/10), Havlíčkův Brod (2010/11), Slavia (2012-13), Omsk (2015-16), Chicago (2016-18), Washington (2018-) Statistiky v NHL: 232 zápasů, 61 bodů (14+47), v play off 23 utkání, 5 bodů (2+3) Reprezentace: World Cup (2016), 2x MS (2016-17), MS „20“ (2010) Úspěchy: vítěz Stanley Cupu (2018), 2x stříbro v extralize (2012, 2014), 2x bronz v extralize (2013, 2015)

Odtud se vzala vaše přezdívka Psycho, kterou vás prý častují spoluhráči ve Washingtonu?

„Jo, kluci mi tak říkají. Všichni o mně vědí, že hodně trénuju. Chci se vždycky připravit, jak nejlíp můžu. A během zápasu bývám někdy trošku impulzivní. Nejsem zkrátka taková ta leklá ryba. Snažím se do toho pořádně dostat, dávám do zápasů hodně emocí. Nějak to prostě přišlo, že mi tak začali říkat. A už mi to zůstalo, no.“ (usměje se)

Novináři, kteří píší o Capitals, vás navrhli na Bill Masterton Trophy. Jistě k tomu přispělo, jak jste se dokázal vrátit po dlouhém a vážném zranění. Co nominaci říkáte?

„Je pro mě zadostiučinění, že jsem se v ní vůbec mohl objevit vedle hráčů, jací tam jsou. Moc si jí vážím a jsem rád, že práce, kterou v týmu každý den odvádím, je vidět.“

Přemýšlel jste, jakou máte šanci trofej získat?

„Vůbec. Viděl jsem ten seznam hráčů. Je tam Oscar Lindholm z Philadelphie, který prodělal těžkou nemoc. Hrozný, co ho potkalo. Jay Bouwmeester ze St. Louis měl příhodu přímo na střídačce, jsou tam i další, kteří by si cenu zasloužili. Nechci přemítat, jak bych mohl skončit. A je mi to v podstatě jedno. Ale na rovinu říkám, že jsem byl docela překvapený, když jsem se objevil na seznamu nominovaných na Masterton Trophy. Na druhou stranu, proč ne. Hokej miluju, můžu se věnovat tomu, co mě baví. Každý den do toho dávám maximum. Takže jsem rád, že to někdo vidí.“

Zatím jediným českým hráčem, který trofej nakonec získal, byl před čtyřmi lety Jaromír Jágr . Bylo by docela hezké navázat na něj a být jako on, co myslíte?

„Samozřejmě že to je super. V minulosti tuhle cenu získala i spousta dalších skvělých hráčů.“

Během nucené přestávky jste se přidal k partičce, která chodí hrát hokej do Letňan. Obvykle ji tvoří hráči z Prahy nebo ti, kteří tu žijí. Vaše kořeny sahají na Moravu. Jak jste se k nim nachomýtl?

„V Praze mám zázemí. Tak nějak lítám na trase Brno-Praha. Teď zrovna trávím čas tady, chci se dobře připravit. Loni jsem neměl v podstatě žádné léto, nemohl trénovat, protože jsem byl po operaci nohy. Letos chodím s klukama na led, připravujeme se s kondičním trenérem, snažím se ten čas využít, jak nejvíc můžu. Taky hraju tenis.“

Je pravda, že jste nedávno konečně porazil Davida Pastrňáka?

„Právě, že ne. Prohrál jsem v tiebreaku. Když jsem byl mladší, šest let jsem tenis hrál. Mám ho rád, pro hokejistu je to výborný doplňkový sport. Teď chodím na kurty skoro každý den.“

Nějakou dobu už se řeší vzkříšení NHL a pokračování sezony. Nepřišla vám ale nucená přestávka zprvu spíš vhod?

„Za sebe řeknu, jak jsem to cítil.