Velký risk? Útočník Canucks před restartem NHL pařil bez roušky | iSport.cz

Jedny pobavil, jiné naopak pořádně podráždil. V době tzv. Fáze 2, kdy se hráči pomalu vracejí ke svým týmům kvůli dohrání přerušeného ročníku NHL, zaskočil Jake Virtanen lidi v zámoří videem, na kterém pravé křídlo Canucks šlo za zábavou do vancouverského Celebrities Nightclubu, kde se nijak zvlášť nedrželo opatření souvisejících s nákazou COVID-19.

Vzhledem k rychle rostoucím reakcím na sociálních sítích se do celé věci vložil klub a příspěvek z Instagramu rychle zmizel. Vytvoření kauzy v Národní hokejové lize však nezabránil. Zámořská média a uživatelé Twitteru intenzivně řešili a stále řeší, zda byl Virtanenův flám velkým nezodpovědným riskem, když se má již brzy setkat se spoluhráči a realizačním týmem.

There's video circulating of Jake Virtanen at Celebrities Nightclub in #Vancouver. The #Canucks tell me it's been addressed internally. "Jake is not yet in phase 2 of the NHL's return to play plan, nor is he in quarantine. He'll be tested before he re-joins the team." @NEWS1130 — Sonia Aslam (@SoniaSAslam) July 1, 2020

Vedení Vancouveru si údajně mělo s hráčem s finskými kořeny důrazně promluvit, následně prozradilo, že se Virtanen k mužstvu ještě nepřipojil a nemohl tak nijak ohrozit hráče či trenéry. „Jake stále ještě není ve Fázi 2 pro návrat NHL, není tak ani v karanténě. Bude testován ještě před návratem k týmu,“ potvrdili Canucks pro kanadskou reportérku Soniu Aslam. V domácí Rogers areně mužstvo začalo trénovat zatím nepovinně v několika skupinách od úterý.

Klubové prohlášení zřejmě mělo uklidňující efekt i na fanoušky. Prvotní naštvané tweety, ve kterých jejich autoři nechápali, jak si něco tak neuváženého mohl před rozjezdem NHL vůbec dovolit, předčily komentáře vyjadřující pochopení a podporu mistrovi světa z juniorského šampionátu v roce 2015. „Mohl být opatrnější, ale vždyť nic špatného neudělal,“ napsal jeden uživatel na Twitteru. Jiný fanoušek dokonce zveřejnil seznam opatření již zmíněného podniku ve Vancouveru, ve kterém například stojí, že roušky nejsou povinné.

Here are the rules and regulations of Celebrities nightclub. It’s really not that different from a restaurant. Jake Virtanen didn’t really do anything that bad... pic.twitter.com/bhwV9OVq86 — 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 Faber 🤙🔥🎙 (@ChrisFaber39) July 2, 2020

Virtanena se rovněž zastal i jeho bratr Stefan. „Nenavážejte se do něj. Pracuji každý den a vidím, jak jsou všichni přímo i nepřímo v kontaktu s lidmi, které normálně nevidí. Když si zajdete do posilovny, potravin či na jídlo, všechno to vyjde nastejno,“ bránil bývalý obránce svého mladšího sourozence.

O Virtanenově riziku před začátkem rozšířeného play off není pochyb, hodně fanoušků však na videu pobavil svojí čepicí, na které má nápis: #worst crew ever (česky nejhorší parta všech dob). Od šestky draftu NHL 2014 šlo o narážku na problémového hokejistu Brendana Leipsica, kterého Capitals vyhodili v průběhu koronavirové pauzy, když v uniklé instagramové konverzaci urážel manželku bývalého spoluhráče a navážel se do někdejších parťáků i celé NHL.