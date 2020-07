Sezonu NHL bych odpískal. Zahrát si ve Varech by mě lákalo, říká Frk | iSport.cz

Takže máte absolutní volno?

„Ano, teď je to měsíc a něco, co mám volno. Když se v březnu přerušila sezona, normálně jsem dál trénoval. Až v momentě, kdy bylo oznámeno, že pokud se ročník znovu rozjede, tak to bude bez nás, jsem přestal. Teď se rozhoduju, co a jak dál. Nikdo nám zatím neřekl, kdy by přesně měla začít příští sezona.“

Návrat do Česka neplánujete?

„Zatím ne. Nedávno jsem se o tom bavil s Tomášem Noskem z Vegas. Říkali jsme si, jestli by nás nelákalo třeba začít novou sezonu doma v Česku. Kdyby NHL začala až někdy v prosinci nebo v lednu, možná bych si chtěl zahrát už dřív. Zatím ale vůbec nevím. Obnášelo by to hodně formalit, zatím o tom nepřemýšlím. Těším se, až zase začnu v L. A. chodit na led a do posilovny. Moje budoucí manželka je navíc Kanaďanka, takže bych to musel hlavně probrat s ní.“ (usmívá se)

Bylo by to pro vás zajímavé? Pokud by příští ročník NHL začal až v lednu, byl byste deset měsíců bez hokeje.

„No právě. To je na tom to nejlepší. Kdyby byla možnost, asi by mě to lákalo. Bylo by to super, extraligu jsem nikdy nehrál, takže by to bylo zajímavé.“

Kde by to případně bylo? Doma v Karlových Varech?

„Asi jo. Zatím jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, ale jelikož jsem z Varů, rád bych si tam zahrál. Přijeli by se podívat rodiče… ale těžko říct, jak to celé dopadne.“

Máte představu, jak budete trávit příští měsíce, aby vám z toho nehráblo? Jste v ideálním věku, máte v kapse smlouvu NHL, jenže dlouho budete jen sedět doma…

„Je to strašně zvláštní situace, nikdo s ní nepočítal. V životě jsem byl bez ledu nejdéle dva měsíce, teď už to jsou čtyři. Trénink na suchu vás brzo přestane bavit, chcete už nazout brusle, vzít do ruky hokejku a sklouznout se. Dostat se po tomhle do zápasového nastavení a rytmu by teď bylo hodně těžké, moc si to neumím představit.“

Vás se ani případné dohrání ročníku týkat nebude, jak zvenku pozorujete snahu vedení NHL soutěž „za každou cenu“ dokončit? Nejste upřímně raději, že už máte po sezoně?

„Když to řeknu narovinu, jsem vážně rád, že soutěž dohrávat nemusíme a můžu mít volno. Mnoha klukům to vadí, nechtějí být bez rodin zavření v hotelích. Je to hodně o penězích, televizní práva jsou obrovským zdrojem příjmů. Aby se ale po půl roce pauzy šlo naráz do play off ? Je to o zranění. Na jednu stranu to chápu, na druhou mi to přijde zbytečné a raději bych tuhle sezonu odpískal.“

Když to otočíme do pozitivního duchu, aspoň máte dostatek času na trénink a pilování nedostatků. O vaší tvrdé střele ví každý, ale trenéři vám často vytýkali slabší bruslení a práci v obraně.

„Určitě, souhlasím. Teď je opravdu spousta času na tom zamakat. Speciálně Kings tady mají spoustu trenérů a specialistů na různé herní činnosti, kteří s námi v sezoně chodí na led. Sami si můžeme říct, co potřebujeme. Máme tu například i rychlobruslaře, se kterým bruslení pilujeme. Tréninková hala má tři ledy, takže tam je vždycky prostor pro práci, abychom do další sezony šli dobře připravení.“

Jak se na ni těšíte? Zatím je strašně daleko, ale asi je to bod, ke kterému se upínáte.

„Rozhodně, těším se moc. Už je to dlouho od doby, co jsem hrál zápas. Hokej hraju už dlouho, takže mi chybí sranda v kabině a obecně hokejový život. Zatím pořád sedím hodně doma na zadku a nic moc nedělám, protože ani nemůžu. Na to nejsem zvyklý.“

Co síla Kings do dalších let? Od výhry Stanley Cupu v roce 2014 vyhrálo Los Angeles v play off jediný zápas.

„Věřím, že to bude jen lepší. Když vidím hráče v juniorce a na farmě, mají Kings hodně slibnou budoucnost. K tomu letos budeme brát v draftu jako druzí, takže nám zase připadne nějaký výrazný talent. Za dva až tři roky už bychom se mohli zase začít prát o Stanley Cup. Za pět let to bude špičkový tým, fakt tomu věřím.“