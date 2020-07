Nosek o návratu k hokeji: Odpískat sezonu NHL? Za rok hrajeme zadarmo | iSport.cz

Od posledního zápasu NHL už uplynuly více než čtyři měsíce. Po dlouhém léčení se liga konečně probírá z jarního spánku. „Pořád ale panuje velká nejistota. Ze dne na den to celé můžou zrušit,“ přiznává v rozhovoru pro iSport Premium útočník Tomáš Nosek z kempu Vegas Golden Knights. Otevřeně mluví o drtivém finančním dopadu v případě, že by se ročník nedohrál, loučení s rodinou i nevůli Američanů dodržovat pravidla.

Je doma s manželkou a sedmiměsíčním synem. Zatím. Dobře ale ví, že za devět dní se s nimi bude muset loučit. Tomáš Nosek není z dohrávání sezony NHL nadšený, staví se k němu však pragmaticky. „Je to nutnost. Všichni bychom přišli o hromadu peněz,“ povídá smířlivě, zatímco se do telefonu v pozadí ozývá žvatlání malého Patrika. Od pondělka se Nosek na ledě Vegas zase prohání se všemi spoluhráči. Fáze návratu vrcholí.

Jak zatím kemp probíhá? Jste jako tým kompletní, nebo někdo chybí?

„Jsme komplet, což je super. Všichni se uzdravili. Před pěti týdny nám povolili trénovat aspoň v malých skupinkách. Nejdřív po šesti, pak po dvanácti lidech. Od pondělka už jsme ale na ledě všichni i s trenéry. Konečně!“

V neděli odlétáte směr Edmonton. Těšíte se, nebo se vám úplně nechce? Doma máte malého půlročního syna…

„Je to samozřejmě těžké, bohužel se nedá nic dělat. Když to řeknu úplně otevřeně, jde o peníze. Úplně všem. Lize i nám hráčům. Abychom v příštím ročníku nehráli úplně zadarmo, sezona se musí dohrát. Kvůli televizním právům a dalším smlouvám. Kdybychom nedohráli, escrow (srážka z platu, která je hráčům vrácena až podle hospodaření ligy) by příští rok bylo příšerně vysoké. Těším se, až to vypukne, to je jasné. Poslední čtyři měsíce jsem byl ale doma se synem, bude těžké ho opustit. Už několik měsíců čekáme, až mu úřady ve Vegas vyrobí pas. Doufáme, že to bude brzy hotové, aby manželka mohla odletět domů za babičkami a dědečky, aby tu nemusela být sama. Na loučení se ale netěším.“

Jste v těžké situaci, po sezoně vám končí smlouva. Přesto, nepohrával jste si s myšlenkou, že byste se z dohrávání ročníku omluvil?

„Těch faktorů je u mě víc. Kvůli pasu malého jsme nemohli ani odletět domů. Když už tady ty měsíce čekáme a já trénoval, chtěl jsem pokračovat dál. Spousta hráčů k tomu měla připomínky, někteří dohrání odmítli, což chápu. Bez rodin to bude těžké, na druhou stranu to bude pro všechny stejné. Nedá se nic dělat.“

V čem je ohledně vydání pasu pro syna problém?

„Čekáme na to skoro tři měsíce. Žádosti ve Vegas se úředníkům nakupily a nestíhají.“

Takže dlouhé čekání není specialita jen českých úřadů.

(smích) „Bohužel ne. Aby se zabránilo šíření koronaviru, omezil se na úřadech provoz, pracoval tam jen zlomek lidí oproti normálu. Aktuálně mají prý 1,5 milionu nevyřízených žádostí o pas, což je neuvěřitelné.“

Zpátky k hokeji. Víte, co vás v Edmontonu čeká? Hotel, izolace, jídlo v krabičkách…