NHL je zpět! V přípravě před play off pobavil Pittsburgh, Oilers dojali | iSport.cz

Hned první okamžik nastal před prvním přípravným zápasem mezi Philadelphií a Pittsburghem, který Flyers vyhráli 3:2 v prodloužení. Během tradičního zaznění kanadské a americké hymny se hráči dvou velkých rivalů místo stání proti sobě na modrých čarách postavili vedle sebe. Spojili se tak proti sociální nespravedlnosti, rasismu a nepokojům, které USA v současnosti silně trápí.

V následném utkání, kdy si borci z NHL poprvé od poloviny března vyzkoušeli herní vytížení, pobavili Penguins média a fanoušky. V 30. minutě hry dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě. V tu chvíli bylo totiž na hřišti až deset hráčů Pittsburghu! Prakticky okamžitě začali na twitteru dostávat sodu za to, že po dlouhé době bez hokeje zapomněli pravidla.

Philadelphie sice přesilové hry nevyužila, ale nakonec se radovala z vítězství v prodloužení. Český forvard Jakub Voráček nastoupil v prvním útoku, bodově se však neprosadil.

Penguins got their money’s worth on this too many men call. pic.twitter.com/zJ0MhhOgBt — Jesse Granger (@JesseGranger_) July 28, 2020

O velice dojemný začátek duelu se postarali v Edmontonu, kde se střetli tamní Oilers s nesmiřitelným rivalem z Calgary. Na kostce nad ledem shlédli hráči video věnované zesnulému útočníkovi Colbymu Caveovi, který zemřel v dubnu během přerušení sezony. Parta okolo kapitána Connora McDavida se tak až nyní mohla společně rozloučit s bývalým parťákem, jehož smrt zasáhla celou NHL. Někteří hráči se neubránili slzám.

Exhibiční bitvu o Albertu věnovali Oilers právě Caveovi. Flames porazili rozdílem 4:1 a začali se tak správně nalaďovat na první kolo rozšířeného play off proti Chicagu. Dvěma góly se na výhře podílel McDavid. V polovině hry do utkání nastoupil český gólman David Rittich. Calgary držel ve hře až do 56. minuty, kdy inkasoval dva slepené góly.

Přípravu v domácím chrámu zahájilo také Toronto. V sestavě Maple Leafs proti Montrealu nechyběl ani útočník Auston Matthews, který byl během přestávky NHL pozitivně testovaný na COVID-19. Proti Canadiens sice nebodoval, jeho tým ale zvítězil 4:2. Hlavní podíl na výhře měl obránce Morgan Rielly, jenž si připsal gól a dvě asistence.

Každý z 24 týmů před restartem sezony sehraje jeden přípravný zápas. Soutěžní duely jsou na programu opět od soboty, kdy se NHL vrátí poprvé od 11. března. Pak byla soutěž přerušena a 27. května byl zrušen zbytek základní části.

The @EdmontonOilers and @NHLFlames held a moment of silence to honour the life of the late Colby Cave ahead of tonight’s #BattleOfAlberta exhibition game. 💙 pic.twitter.com/NJCymLluQu — Sportsnet (@Sportsnet) July 29, 2020

Přípravné zápasy před kvalifikací a play off NHL

Toronto

Philadelphia - Pittsburgh 3:2 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 12. Couturier, 20. K. Hayes, 63. Laughton - 6. Sheary, 57. Zucker.

Český útočník Jakub Voráček (Philadelphia) v zápase nebodoval.

Montreal - Toronto 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky: 37. Tatar, 49. Byron - 27. a 40. Kerfoot, 1. I. Michejev, 50. Rielly.

Edmonton

Calgary - Edmonton 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky: 40. E. Lindholm - 8. a 56. McDavid, 2. Yamamoto, 56. P. Russell. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 30:06 minuty, inkasoval z devíti střel dvě branky a měl úspěšnost zákroků 77,8 procenta.