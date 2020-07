„Dobrák“ Pastrňák je zpět. Baví kabinu, Bieberovi poslal zákaz Leafs | iSport.cz

Okamžitě se zařadil na pravé křídlo elitního zápřahu Perfection Line vedle Patrice Bergerona a Brada Marchanda. Dostavil se ve skvělé náladě, baví sebe, spoluhráče i fanoušky. „Pasta si to vždycky užívá. Nevím, jestli ho někdo přistihl, že by se neusmíval. Je to veselý kluk. Přináší samozřejmě svůj talent a dovednosti, ale patří taky k váženým členům našeho týmu a na tréninku si s ním užijeme i nějakou legraci,“ řekl útočník Sean Kuraly.

Pastrňák musel do karantény, neboť se ocitl ve společnosti osoby pozitivně testované na COVID-19. Po jedenácti dnech však už směl cestovat s týmem Bruins do Toronta. Stačil jediný den a hned předvedl rozpustilou rošťárnou na sociálních sítích. Tentokrát se terčem jeho fórku staly všudypřítomné znaky hostitelského klubu.

Na Twitteru zveřejnil fotografii, jak sedí s rouškou na obličeji v kabině, kde mají hráči pod nohama loga Toronto Maple Leafs. Tady jsou však našikmo přeškrtnuta červenou zákazovou značkou, přidanou na snímek ve photoshopu.

Nebyl by to však Pastrňák, aby tímhle skončil. Fotku poslal zpěvákovi Justinu Bieberovi, který z provincie Ontario pochází a je zarytým fanouškem Maple Leafs. Tenhle vzkaz pro něj nebyl tak bolestivý, jako když Pastrňák předloni ve druhém zápase úvodního kola play off proti Torontu bodově explodoval, připsal si tři góly as tři asistence. Nebo když si na jaře do Biebera rýpnul v jiném tweetu po vítězství Bostonu nad Torontem v sedmém zápase první rundy.

Křídlo Bruins zjevně nechce promarnit žádnou šanci, kdy si může vychutnat slavného superfanouška celku z Toronta. Zároveň si šťouchnul i do Leafs. Třeba i pro případ, že by se s nimi Boston v bublině potkal znovu. Jak už bylo zmíněno, v předchozích dvou sezonách je pokaždé vyprovodil v prvním kole play off.

„Dobrák David,“ shrnul to jeden z diskutujících pod jeho čerstvým příspěvkem. Dobrá zpráva je, že Pastrňák je pořád v dobrém rozmaru, ačkoli musel být téměř celou dobu společné přípravy zavřený v karanténě. Pro zbytek týmů Východní konference to je znamení, že s ním budou mít potíže. Minulou sezonu se Pastrňák v play off potýkal se zraněním palce, které si sám způsobil. Tentokrát by měl být v pořádku.

Už v noci ze čtvrtka na pátek čeká vítěze President Trophy za prvenství v základní části přípravné utkání proti Columbusu, v neděli start turnaje o pořadí v play off v odpoledním zápase proti Philadelphii. Pastrňák má necelý týden, aby se připravil na play off a řádil i na ledě.