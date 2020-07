Jak má Boston rozdané karty? Silný zvuk, systém i pozice nasazených | iSport.cz

Jak má Boston rozdané karty? Silný zvuk, pevný systém i pozice nasazených • FOTO: Koláž iSport.cz Tým obouchaný dlouhými sériemi v play off, funkční systém i lepší výchozí postavení před začátkem. Boston má do vyřazovací fáze NHL karty rozdané vcelku slušně, při netradičním formátu po dlouhé pauze ale může rozhodovat téměř cokoliv. Pastrňák a spol. zatím neví soupeře, na kterého narazí v prvním kole, o pořadí si to rozdají s Tampou, Washingtonem a Philadelphií.

Soupeř pro první kolo Bruins si díky vysokému postavení zajistili přímý postup do prvního kola, z Východní konference si stejné privilegium zasloužily i Tampa Bay, Washington a Philadelphia. Nejprve si to rozdají každý s každým o umístění, které rozhodne o následném soupeři. Čím lepší, tím „snazší“ soupeř, pokud lze vůbec někoho po pěti měsících pauzy označit za silného nebo slabého. V posledních dvou ročnících si vždy poradil v prvním kole s Torontem. Tahle série se klidně může opakovat i letos. V tom případě by se Pasta a spol. rozhodně nezlobili. Případní soupeři pro první kolo: Pittsburgh, Columbus, Florida, Montreal, Toronto, NY Islanders, NY Rangers, Carolina

Češi v kádru Bruins Pět Čechů, pět kompletně jiných situací. Postavení českých vyslanců v kabině Bruins lze hezky hierarchicky znázornit: Pastrňák superhvězda, Krejčí hvězda, Kaše stabilní člen kádru, Vladař trojka v brance, Zbořil náhradník do obrany. Zatímco od první trojice se čeká vydatná podpora ofenzivy, že na jejich schopnostech bude stát výsledek zápasů, Vladař se Zbořilem do zápasů s největší pravděpodobností nezasáhnou. Jejich účinkování ve speciálním modelu play off bude záviset na zdravotním stavu spoluhráčů. Na druhou stranu, při tak krátké přípravě lze očekávat, že k hráčské rotaci bude docházet daleko častěji než při běžném play off. Češi v sestavě: David Pastrňák (ú), David Krejčí (ú), Ondřej Kaše (ú), Jakub Zbořil (o), Dan Vladař (g)

Zkušenosti Je těžké určit, co bude rozhodovat v tak zvláštním herním modelu o úspěchu a neúspěchu. Zkušenosti ze zápasů play off se však šiknou, o tom žádná. Právě Boston v tomhle směru společně s Pittsburghem jednoznačně kralují. Zdeno Chára, Patrice Bergeron, David Krejčí, Brad Marchand a Tuukka Rask mají na kontě 647 odehraných bitev ve vyřazovací fázi. Vědí, jak se na klíčové duely připravit. A co je hlavní, vědí, jak pomoci v tak krátké přípravě spoluhráčům. Ano, tohle může být faktor, který v konečném zúčtování sehraje klíčovou roli. Počty zápasů v play off: Zdeno Chára (182), Patrice Bergeron (136), David Krejčí (132), Brad Marchand (108), Tuukka Rask (89)