Chytil dal gól a vyhlíží ostrý start: S Rangers můžeme dojít až na vrchol  | iSport.cz

Na play off ve specifických kulisách je Filip Chytil (20) nachystaný mentálně, fyzicky i herně. • profimedia.cz

Filip Chytil snížil v newyorském derby v 57. minutě, kdy po přihrávce Jespera Fasta zamířil do odkryté branky Islanders. Ztrátu už Rangers, v jejichž sestavě nechyběl ani obránce Libor Hájek, nestihli smazat. • profimedia.cz

Už v sobotu na to vletí, proti němu v dresu Caroliny bývalý kumpán z reprezentační dvacítky Martin Nečas. Na play off ve specifických kulisách je Filip Chytil (20) nachystaný mentálně, fyzicky i herně. V generálce proti Islanders vstřelil jediný gól Rangers, lebedí si v lajně s Philem Di Giuseppem a nadaným Finem Kaapem Kakkem. „Cítím se výborně, jsem plný energie,“ líčil centr třetí lajny v rozhovoru pro iSport.cz.

Z hotelu v Torontu projdou pěšky tunelem až do zápasové haly. V ní rozjedou New York Rangers předkolo play off jako první, takže ještě budou mít k dispozici kvalitní led. U střídačky odloží roušky a pokusí se zapomenout, že v hledišti není ani noha.

Středeční příprava s rivalskými Islanders se odehrála v tichu, žádné nahrané ruchy a skandování. To přijde až při ostrém startu vyřazovací části. „Aspoň se líp slyšíme,“ pousmál se útočník Filip Chytil. Svému týmu na postup přes Carolinu Hurricanes věří. Dokonce nahlas pomýšlí na zisk Stanley Cupu.

Jak se žije v bublině NHL?

„Zatím je to jako na road tripu. Jsme tady teprve pár dní, nestěžuju si. Dá se tu dělat dost věcí. Máme golfový trenažér, pingpongový stůl, můžeme si jít zakopat na fotbalové hřiště. A hlavně máme klid na hokej. Nemusíme nikam cestovat, přelétávat. To je výhoda oproti běžnému režimu NHL.“

Můžete vyrazit i do města?

„Nevím přesně, jaká jsou pravidla. Ale nikde jsme nebyli, ven nechodíme. Radši zůstávám zavřený na hotelu. Pravidla jsou dost přísná.“

Vaším rajonem je Toronto, ryze hokejové město. Je to znát i v této složité době?

„Teď to moc poznat nejde. Vůbec žádné fanoušky nevidíme, k hotelu ani do haly se nedostanou. Celé území je ohraničené. Nedá se nic dělat, všechny týmy jsou na tom stejně. Jsme tady kvůli hokeji.“

Má to vůbec správnou atmosféru aspoň uvnitř týmu?

„Podmínky jsou jiné, ale to nejdůležitější je Stanley Cup. Na tom se nic nemění. Pořád se hraje o něj, těšíme se na to. Myslím, že máme výborný tým. Jsme tu všichni, včetně tří gólmanů a kvalitních náhradníků. Nikdo od nás neřekl, že nechce sezonu dohrávat. Podle mě můžeme dojít až na vrchol.“

Třeba s veteránem Henrikem Lundqvistem v bráně? Má v sobě ještě slavný Švéd ten správný oheň?

(úsměv) „Henrik je svým přístupem, jak na sobě každý den pracuje, vzorem i pro nás mladé. Pořád je to skvělý gólman. Určitě se s ním můžeme dostat na vrchol.“

Mění rozložení sil fakt, že sezona pokračuje po několikaměsíční pauze? Může některý outsider vyletět a velký favorit padnout na dno?

„Je to jako by začínala nová sezona. Každý měl individuální přípravu. Já se cítím výborně, plný energie. Neřekl bych, že je dneska někdo favorit. Můžeme vyhrát i my, jdeme si za tím. Na dvoutýdenním kempu jsme vypadali dobře.“

Jaký byl středeční přípravný duel s Islanders, který jste prohráli 1:2?

„Hrál se rychlý hokej. Nastoupili jsme proti jednomu z nejdefenzivnějších týmů NHL. Bylo to znát, moc gólů nepadlo. Oni dali o jeden víc, proto vyhráli. Ale hráli jsme výborně. Škoda, že jsme na konci nevyrovnali. Doufám, že nás tento zápas nakopne a budeme na sobotu ještě lépe připraveni.“

Bylo to divné bez diváků a hluku?

„Na stadionu bylo ticho. Jen při přerušení hry hrála hudba. Aspoň jsme slyšeli všechno, co jsme si na ledě řekli. Já nepřítomnost diváků nevnímal. Beru to tak, že jsme tady kvůli hokeji, a na ten se soustředím. Je samozřejmě nepříjemné, že nesmí být v hledišti fanoušci, ale aspoň nám můžou lidé fandit u televize.“

Zařídil jste jediný gól svého mužstva. Pomůže vám?

„Mám radost, že jsem se trefil. Určitě mi ta branka trošku zvýší sebevědomí.“

VIDEO: Podívejte se na gól Filipa Chytila proti Islanders

Jak padla?

„Jesper Fast dostal přihrávku na modrou čáru do sóla od Brendana Smitha, gólman jeho střelu vyrazil a on se ještě snažil dát puk z otočky zpátky na beton. Odrazil se ke mně mezi kruhy a já jsem dorážel do prázdné brány.“

Jak to šlape vaší formaci s Kakkem a Di Giuseppem?

„Už jsme tak hráli před pauzou. Já, Kakko a kromě Di Giuseppeho se na levém křídle střídalo ještě pár kluků. Od začátku kempu jsme my tři pohromadě. Sedí nám to spolu, navíc jsme dobří kamarádi.“

Jak těžkým sokem bude Carolina?

„Na to se nekoukám, chci ji vyřadit. Hraje dost jiný hokej než Islanders, bude to zajímavá série. My máme svůj styl a systém. Jiný než oni. Podobné máme snad jen to, že jsme taky brusliví.“

S krajanem Martinem Nečasem jste se potkal?

„Viděli jsme se, pozdravili. Ale dlouho jsme se nebavili. Nehecujeme se, tyhle věci jdou stranou. Oba chceme vyhrát. Když se s někým známým potkáte, prohodíte pár slov. Nic víc. Teď máte kamarády jen ve svém týmu.“ (úsměv)

S kolika týmy jste na stejném hotelu?

„Asi se čtyřmi nebo pěti. Přesně nevím. Každý klub má své místnosti na jídlo a podobně. Potkat se můžeme vlastně jen na stadionu anebo u výtahu. Do vedlejší haly máme průchod přímo z hotelu.“