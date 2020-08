Colorado srazilo St. Louis v čase 59:59! Voráček s Flyers předčili Pastrňáka | iSport.cz

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Boston podruhé vyhořel

Hokejisté Philadelphie i díky asistenci útočníka Jakuba Voráčka porazili v úvodním utkání o nasazení do 1. kola play off NHL v Torontu Boston 4:1. V sestavě poraženého nejlepšího týmu nedohrané základní části NHL kvůli pandemii koronaviru nechyběly ofenzivní opory David Pastrňák a David Krejčí, kteří nebodovali. Bruins se po restartu ročníku nedaří, padli druhý zápas v řadě i se stejným výsledkem (přípravný zápas proti Columbusu 1:4).

V dresu Bostonu sledoval z lavičky počínání spoluhráčů jako dvojka Daniel Vladař, který zatím na premiéru v NHL čeká. Do branky se postavil Slovák Jaroslav Halák, finský gólman Tuukka Rask se už v sobotu necítil dobře a netrénoval.

Z dalších českých zástupců zůstali mimo zápasovou soupisku i obránce Jakub Zbořil a útočník Ondřej Kaše, jenž kvůli delší karanténě přiletěl do Toronta až v pátek a v sobotu poprvé od začátku přípravného kempu trénoval s týmem.

Do vedení se dostali v 26. minutě Flyers díky úspěšnému bekhendovému zakončení Michaela Raffla a v polovině druhé třetiny zvýšil náskok čtvrtého celku dlouhodobé části z levého kruhu Nate Thompson. V čase 38:51 snížil za držitele Prezidentovy trofeje Chris Wagner, ale už za osm vteřin Philadelphia opět vedla o dvě branky.

Voráček za obrannou modrou čárou Bruins obral o puk slovenského obránce Zdena Cháru a obránce Philippe Myers z pravého kruhu nedal Halákovi šanci. Pojistku výhry Philadelphie zařídil v 45. minutě Scott Laughton, který zakončil povedenou střelou brejk a dovršil výsledek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:51. Wagner Hosté: 25:33. M. Raffl, 29:31. N. Thompson, 38:59. P. Myers, 44:07. Laughton Sestavy Domácí: Halák (Vladař) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Lauzon, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand (A) – Studnicka, Krejčí, DeBrusk – Kuhlman, Coyle, Bjork – Wagner, Kuraly, Nordström. Hosté: Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, P. Myers, Sanheim, Braun, Hägg – Voráček (A), Couturier (A), Giroux (C) – Konecny, K. Hayes, Laughton – Aube-Kubel, D. Grant, J. van Riemsdyk – Pitlick, N. Thompson, M. Raffl. Rozhodčí McCauley, L´Ecuyer – Alphonso, Devorski Stadion Scotiabank Arena

Smrtící rána desetinu vteřiny před koncem

Hokejisté Colorada porazili v úvodním utkání skupiny o nasazení do 1. kola NHL obhájce Stanleyova poháru St. Louis 2:1 gólem z poslední sekundy. V dresu vítězů zůstal brankář Pavel Francouz na střídačce.

Trenér Colorada Jared Bednar pronesl, že plánuje dát před startem úvodního kola play off NHL šanci oběma gólmanům, než se rozhodne, koho určí jedničkou. V prvním duelu kouč upřednostnil Philippa Grubauera, který kryl 31 střel a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Německý brankář nestačil jen na ránu Davida Perrona, který v 17. minutě otevřel v přesilové hře skóre.

Colorado otočilo zápas dvou nejlepších týmů Západní konference v základní části ve třetí třetině. Se štěstím vyrovnal Ryan Graves, jemuž při přihrávce sjel kotouč do střelecké pozice, a tak změnil plány a z mezikruží přesně zakončil. Zápas rozhodl z dorážky Nazem Kadri pouhou desetinu sekundy před vypršením základní hrací doby. Celá situace se zkoumala několik minut, ale záběry prokázaly, že puk přešel brankovou čáru včas.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:33. Graves, 59:59. Kadri Hosté: 16:46. Perron Sestavy Domácí: Grubauer (Francouz) – Makar, Graves, E. Johnson (A), Girard, Cole, Zadorov – Rantanen, MacKinnon (A), Burakovsky – Ničuškin, Kadri, Landeskog (C) – Donskoi, Compher, Naměstnikov – Calvert, Bellemare, Jost. Hlavní trenér: Jared Bednar. Hosté: Binnington (Allen) – Pietrangelo (C), Gunnarsson, Parayko, Scandella, Faulk, Dunn – Tarasenko (A), B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Sanford – Bozak, Thomas, Blais – Steen (A), Sundqvist, Barbašev. Hlavní trenér: Craig Berube. Rozhodčí Marc Joannette, Dan O'Rourke. Čároví: Brad Kovachik, Libor Suchánek Stadion Rogers Place, Edmonton

Korpisalo smazal Matthewse a spol.

Columbus vstoupil do předkola play off NHL parádní výhrou 2:0 nad Torontem. Hlavní podíl na výhře Blue Jackets měl finský brankář Joonas Korpisalo, který nepustil ani jednu z 28 střel Maple Leafs a připsal si první čisté konto ve vyřazovací části nejlepší soutěže světa.

První gól v utkání padl až ve 42. minutě, kdy Cam Atkinson našel střelou z pravého kruhu volné místo pod vyrážečkou gólmana Frederika Andersena. Výhru pojistil Alexander Wennberg při závěrečné hře Toronta bez brankáře.

Joonas Korpisalo stops 28/28 to grab the @pepsi shutout as the @BlueJacketsNHL take Game 1 in the #StanleyCup Qualifiers. pic.twitter.com/uHixh6wsDS — NHL (@NHL) August 3, 2020

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 41:05. Atkinson, 59:41. Wennberg Sestavy Domácí: Andersen (J. Campbell) – Rielly (A), Ceci, Muzzin, Holl, Dermott, Barrie – W. Nylander, Matthews (A), Hyman – I. Michejev, Tavares (C), Marner – Robertson, Kerfoot, Kapanen – Clifford, Engvall, Spezza. Hosté: Korpisalo (Merzlikins) – Werenski, S. Jones (A), Gavrikov, D. Savard, R. Murray, Kukan – N. Foligno (C), Dubois, Bjorkstrand – Nyquist, Jenner (A), Atkinson – Texier, Wennberg, Bemström – Robinson, Riley Nash, Foudy. Rozhodčí Rehman, Pollock – Brisebois, Cormier Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Spurgeron srazil Canucks

Minnesota v úvodním zápase vyřazovací části vynulovala Vancouver 3:0. O všechny tři góly se postarala elitní formace Wild v čele s obráncem Jaredem Spurgeronem, který si připsal dva góly a jednu asistenci. O první trefu utkání se postaral již ve 3. minutě Kevin Fiala, švýcarský útočník s českými kořeny.

Hráči Canucks byli potrestáni za svoji velkou nedisciplinovanost, první dvě branky padly v přesilovce Wild. Gólman Alex Stalock pochytal všech 28 soupeřových střel a připsal si čisté konto.

28 shots faced and 28 shots turned away for Alex Stalock as he picks up the @pepsi shutout in Game 1. #StanleyCup Qualifiers pic.twitter.com/f57VGHuhfZ — NHL (@NHL) August 3, 2020

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 02:50. Fiala, 30:24. Spurgeon, 59:13. Spurgeon Sestavy Domácí: Markström (Demko) – Ch. Tanev, Q. Hughes, Stecher, Edler (A), T. Myers, Fantenberg – Toffoli, E. Pettersson, J. T. Miller – Boeser, Horvat (C), Pearson – Ferland, Gaudette, Roussel – B. Sutter (A), Beagle, Motte. Hosté: Stalock (Dubnyk) – Spurgeon, Suter (A), Dumba, Brodin, Soucy, Hunt – Fiala, E. Staal, Greenway – Kunin, J. Eriksson Ek, Parise (A) – Zuccarello, Galchenyuk, M. Foligno – Hartman, M. Koivu (C), Donato. Rozhodčí Luxmore, Sutherland – Racicot, Smith Stadion Rogers Place, Edmonton

Predators bez Rinneho prohráli

Arizona jako jedenáctý celek Západní konference základní části udělala proti šestému Nashvillu velký krok k úspěchu ve svém prvním soutěžním utkání od 9. března mezi osmou a 16. minutou, kdy získala vedení 3:0.

Skóre souboje týmů bez českého zastoupení otevřel dvakrát tečovanou střelou obránce Oliver Ekman-Larsson. Na šťastnou trefu kapitána Coyotes Christiana Dvoraka navázal v přesilové hře Clayton Keller.

Nashville, který poprvé v play off vsadil na jiného brankáře než Pekku Rinneho, sice snížil tři vteřiny před koncem úvodního dějství, kdy také zužitkoval početní výhodu Filip Forsberg, ale v 37. minutě vrátil Arizoně ve vlastním oslabení tříbrankový náskok Michael Grabner.

Za Predators se po 30 sekundách závěrečné třetiny trefil bek Ryan Ellis a v 49. minutě svou druhou brankou v utkání po ideální přihrávce Romana Josiho zkorigoval Forsberg stav na 3:4. Dobře rozehraný zápas ale Arizona už nepustila a začala sérii na tři vítězné duely lépe.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:57. F. Forsberg, 40:30. Ellis, 48:56. F. Forsberg Hosté: 07:59. Ekman-Larsson, 10:52. Dvorak, 15:42. Keller, 36:25. Grabner Sestavy Domácí: Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), Fabbro, Ekholm (A), Tinordi, Y. Weber – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg – Mikael Granlund, Duchene, Turris – C. Smith, Bonino, Grimaldi – Watson, Sissons, Järnkrok. Hosté: Kuemper (Raanta) – Demers, Ekman-Larsson (C), Goligoski, Chychrun, Hjalmarsson (A), Oesterle – Kessel, Dvorak, Hall – Garland, Hayton, Grabner – Keller, Stepan (A), Crouse – Fischer, Richardson, Söderberg. Rozhodčí St. Laurent, Pochmara – Murchison, Sericolo Stadion Rogers Place, Edmonton

Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 1. zápas:

Nashville - Arizona 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Branky: 20. a 49. F. Forsberg, 41. Ellis - 8. Ekman-Larsson, 11. Dvorak, 16. Keller, 37. Grabner. Střely na branku: 43:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Kuemper (oba Arizona), 3. F. Forsberg (Nashville).

Vancouver - Minnesota 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 3. Fiala, 31. a 60. Spurgeon. Střely na branku: 28:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Spurgeon, 3. Fiala (všichni Minnesota).

O nasazení do play off:

Colorado - St. Louis 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky: 46. Graves, 60. Kadri - 17. Perron. Střely na branku: 38:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Kadri (oba Colorado), 3. Binnington (St. Louis).

Východní konference (Toronto):

O nasazení do play off:

Boston - Philadelphia 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 39. Wagner - 26. M. Raffl, 30. N. Thompson, 39. P. Myers (Voráček), 45. Laughton. Střely na branku: 35:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. M. Raffl, 3. Provorov (všichni Philadelphia).

Kvalifikace play off - 1. zápas:

Toronto - Columbus 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 42. Atkinson, 60. Wennberg. Střely na branku: 28:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Atkinson (oba Columbus), 3. Andersen (Toronto).