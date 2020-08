ONLINE: Voráček asistoval u výhry, Pastrňák vyšel naprázdno | iSport.cz

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Play off NHL pokračuje druhým hracím dnem. Hokejisté Philadelphie i díky asistenci útočníka Jakuba Voráčka porazili v úvodním utkání o nasazení do 1. kola play off NHL v Torontu Boston 4:1. V prvním utkání dne si Arizona poradila s Nashvillem 4:3. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSport.cz.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:51. Wagner Hosté: 25:33. M. Raffl, 29:31. N. Thompson, 38:59. P. Myers, 44:07. Laughton Sestavy Domácí: Halák (Vladař) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Lauzon, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand (A) – Studnicka, Krejčí, DeBrusk – Kuhlman, Coyle, Bjork – Wagner, Kuraly, Nordström. Hosté: Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, P. Myers, Sanheim, Braun, Hägg – Voráček (A), Couturier (A), Giroux (C) – Konecny, K. Hayes, Laughton – Aube-Kubel, D. Grant, J. van Riemsdyk – Pitlick, N. Thompson, M. Raffl. Rozhodčí McCauley, L´Ecuyer – Alphonso, Devorski Stadion Scotiabank Arena

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Grubauer (Francouz) – Makar, Graves, E. Johnson, Girard, Cole, Zadorov – Rantanen, MacKinnon, Burakovsky – Ničuškin, Kadri, Landeskog – Donskoi, Compher, Naměstnikov – Calvert, Bellemare, Nieto. Hosté: Binnington (Allen) – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Scandella, Faulk, Bortuzzo – Tarasenko, B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Sanford – Bozak, Thomas, Blais – Steen, Sundqvist, MacEachern. Rozhodčí Dan O'Rourke, Marc Joannette, Brad Meier. Čároví: Ryan Gibbons, Libor Suchánek, Brad Kovachik Stadion Rogers Place, Edmonton

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Andersen (J. Campbell) – Rielly, Ceci, Muzzin, Holl, Dermott, Barrie – W. Nylander, Matthews, Hyman – I. Michejev, Tavares, Marner – Robertson, Kerfoot, Kapanen – Clifford, Engvall, Spezza. Hosté: Korpisalo (Merzlikins) – Werenski, S. Jones, Gavrikov, D. Savard, R. Murray, Kukan – N. Foligno, Dubois, Bjorkstrand – Nyquist, Jenner, Atkinson – Texier, Wennberg, Bemström – Robinson, Riley Nash, Foudy. Rozhodčí Rehman, Pollock – Brisebois, Cormier Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Markström (Demko) – Ch. Tanev, Q. Hughes, Stecher, Edler, T. Myers, Fantenberg – Toffoli, E. Pettersson, J. T. Miller – Boeser, Horvat, Pearson – Ferland, Gaudette, Roussel – B. Sutter, Beagle, Motte. Hosté: Stalock (Dubnyk) – Spurgeon, Suter, Dumba, Brodin, Soucy, Hunt – Fiala, E. Staal, Greenway – Kunin, J. Eriksson Ek, Parise – Zuccarello, Galchenyuk, M. Foligno – Hartman, M. Koivu, Donato. Rozhodčí Stadion Rogers Arena, Vancouver

Hokejisté Philadelphie i díky asistenci útočníka Jakuba Voráčka porazili v úvodním utkání o nasazení do 1. kola play off NHL v Torontu Boston 4:1. V sestavě poraženého nejlepšího týmu nedohrané základní části NHL kvůli pandemii koronaviru nechyběly ofenzivní opory David Pastrňák a David Krejčí, kteří nebodovali. V Edmontonu vstoupila do kvalifikace play off NHL Arizona výhrou nad Nashvillem 4:3.

V dresu Bostonu sledoval z lavičky počínání spoluhráčů jako dvojka Daniel Vladař, který zatím na premiéru v NHL čeká. Do branky se postavil Slovák Jaroslav Halák, finský gólman Tuukka Rask se už v sobotu necítil dobře a netrénoval.

Z dalších českých zástupců zůstali mimo zápasovou soupisku i obránce Jakub Zbořil a útočník Ondřej Kaše, jenž kvůli delší karanténě přiletěl do Toronta až v pátek a v sobotu poprvé od začátku přípravného kempu trénoval s týmem.

Do vedení se dostali v 26. minutě Flyers díky úspěšnému bekhendovému zakončení Michaela Raffla a v polovině druhé třetiny zvýšil náskok čtvrtého celku dlouhodobé části z levého kruhu Nate Thompson. V čase 38:51 snížil za držitele Prezidentovy trofeje Chris Wagner, ale už za osm vteřin Philadelphia opět vedla o dvě branky.

Voráček za obrannou modrou čárou Bruins obral o puk slovenského obránce Zdena Cháru a obránce Philippe Myers z pravého kruhu nedal Halákovi šanci. Pojistku výhry Philadelphie zařídil v 45. minutě Scott Laughton, který zakončil povedenou střelou brejk a dovršil výsledek.

Arizona jako jedenáctý celek Západní konference základní části udělala proti šestému Nashvillu velký krok k úspěchu ve svém prvním soutěžním utkání od 9. března mezi osmou a 16. minutou, kdy získala vedení 3:0.

Skóre souboje týmů bez českého zastoupení otevřel dvakrát tečovanou střelou obránce Oliver Ekman-Larsson. Na šťastnou trefu kapitána Coyotes Christiana Dvoraka navázal v přesilové hře Clayton Keller.

Nashville sice snížil tři vteřiny před koncem úvodního dějství, kdy také zužitkoval početní výhodu Filip Forsberg, ale v 37. minutě vrátil Arizoně ve vlastním oslabení tříbrankový náskok Michael Grabner.

Za Predators se po 30 sekundách závěrečné třetiny trefil bek Ryan Ellis a v 49. minutě svou druhou brankou v utkání po ideální přihrávce Romana Josiho zkorigoval Forsberg stav na 3:4. Dobře rozehraný zápas ale Arizona už nepustila a začala sérii na tři vítězné duely lépe.

Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 1. zápas:

Nashville - Arizona 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Branky: 20. a 49. F. Forsberg, 41. Ellis - 8. Ekman-Larsson, 11. Dvorak, 16. Keller, 37. Grabner. Střely na branku: 43:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Kuemper (oba Arizona), 3. F. Forsberg (Nashville).

Východní konference (Toronto):

O nasazení do play off:

Boston - Philadelphia 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 39. Wagner - 26. M. Raffl, 30. N. Thompson, 39. P. Myers (Voráček), 45. Laughton. Střely na branku: 35:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. M. Raffl, 3. Provorov (všichni Philadelphia).