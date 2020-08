ONLINE: Bitva o všechno. Toronto se pere s Columbusem o postup | iSport.cz

ONLINE | Už není kam couvnout. Hokejisté Toronta v poslední bitvě série předkola play off NHL bojují proti Colombusu o postup do bojů o Stanley Cup. Boston v nedělním utkání prohrál i ve třetím zápase skupiny o umístění, tentokrát s Washingtonem 1:2 a bez zisku jediného bodu začnou vyřazovací část proti Carolině. Střelec Bruins David Pastrňák nebodoval. David Krejčí a Ondřej Kaše si připsali jednu asistenci. Lepší pozici do play off si vybojoval Dallas po výhře 2:1 po nájezdech nad St. Louis. ONLINE přenos utkání Toronto - Columbus sledujte na iSport.cz.