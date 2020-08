Palát o maratonu: rychlé cukry, iontové nápoje a pořád připravený | iSport.cz

Hned v zahajovacím duelu prvního kola Stanley Cupu odehráli čtvrtý nejdelší zápas historie NHL. Český útočník Ondřej Palát z Tampy Bay Lightning byl u vítězné branky v čase 150:27 proti Columbusu na ledě. „Každý gól v play off je skvělý zážitek, u těch vítězných to platí dvojnásobně. Pravdou ale je, že tento byl asi opravdu trošku výjimečný,“ líčil v rozhovoru pro svoji zastupující agenturu Sport Invest. „Každý si oddechl, vůle po výhře byla enormní a radost bezprostředně po rozhodnutí tomu odpovídala.“

Odehráli jste čtvrtý nejdelší zápas ligové historie. Jak lze v kovém duelu udržet koncentraci a plnou pozornost?

„Koncentrace se udržet dá. Po druhém prodloužení už to paradoxně ubíhalo docela rychle, s pozorností jsem neměl nejmenší problém, tenhle zápas jsme moc chtěli vyhrát.“

Na ledě jste byl přes 40 minut čistého času. Jede již člověk na autopilota? A kde bere sílu na každé další střídání?

„Nenazval bych to autopilotem, člověk musí naopak reagovat ve větší únavě, počítat i s možným zaváháním protivníka nebo spoluhráče. Poctivě se musí doplňovat energie – pít hodně speciálních iontových nápojů a jíst hodně rychlých cukrů. Zabrání se tak křečím a tělo dostane nějakou energii. Zároveň se mi zdálo, že soupeř je o něco unavenější než my. I tenhle pocit v těžkých momentech může pomoct.“

Může být takové vítězství důležité pro psychické rozpoložení obou týmů do zbytku série?

„Samozřejmě to může být částečná výhoda a bylo by skvělé, pokud by tomu tak bylo. Na druhou stranu – tohle je play off, každý zápas je jiný a nikdo nikdy nesloží zbraně. Vedeme pouze 1:0 na zápasy, série proti vynikajícímu soupeři ještě může být hodně dlouhá.“

Columbusu máte co vracet, před rokem vás coby nejlepší tým základní části vyřadili 4:0 na zápasy. Je v klubu cítit velká motivace přes soupeře přejít?

„Motivaci cítíme, ale určitě není přehnaná. Pokud by proti nám stál kdokoliv jiný, budeme mít stejnou touhu přejít dále. Pořád chceme hrát svůj styl hry, který začíná ze zabezpečené obrany.“

Už jste poměrně dlouhou dobu v uzavřené bublině. Jak to zvládáte bez rodiny?

„Zvládnout se to dá, ačkoliv mi samozřejmě strašně chybí. Jsem neskutečně vděčný za všechny moderní technologie, díky kterým jsem s rodinou v kontaktu každý den. Musím říct, že NHL zařídila vše skvěle, není si z naší strany nač stěžovat.“

Jak trávíte čas mimo tréninky a zápasy?

„Máme k dispozici krásný hotel s několika tenisovými nebo squashovými kurty, projít se můžeme dokonce i na nedaleký fotbalový stadion. Takže nechybí ani klasické bago a další sportovní hry. Hodně času zabere samotná příprava, přeci jen jsme tu kvůli hokeji a touhu po úspěchu máme všichni v hlavách.“

Jak se po pauze cítíte osobně na ledě a jaký pocit máte z celého týmu?

„Cítím se dobře a z celého týmu mam výborný pocit. Dnes si dáme volno, dopřejeme tělům potřebnou regeneraci a už zítra náš čeká další zápas.“

