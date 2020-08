Zádrhel kvůli pátému prodloužení! Carolina s Bostonem hrají po snídani | iSport.cz

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL v Torontu nad New York Rangers 4:1 a za stavu 2:0 je dělí jediné vítězství od postupu do 1. kola. • twitter.com

Carolina postoupila do prvního kola play off přes New York Rangers • profimedia.cz

V časech koronakrize nic neběží podle plánu. Zrušené tréninky, odložené zápasy, týmy v karanténě. Hned úvodní zápas prvního kola play off ztropil zádrhel. Duel historie mezi Tampou a Columbusem trval 151 minut. Po něm se měly v Torontu střetnout ještě celky Bostonu a Caroliny. Jenže předchozí souboj se protáhl do pátého prodloužení. Hráči obou týmů si zase mohli sbalit fidlátka. NHL přesunula jejich utkání z úterního večera na dopoledne.

Když už se NHL může dohrávat v srpnu, proč si nestřihnout hokej hezky zrána? Pobyt v bublině přece jen umožňuje jistou flexibilitu, program dá uzpůsobit. Bruins a Hurricanes dorazili do torontské Scotiabank Areny v pět odpoledne místního času, jejich duel měl začít v osm. Tampa hrála s Columbusem od tří, utkání se však protáhlo na šest a čtvrt hodiny. Trvalo 150 minut a 27 vteřin čistého času. To je sedm a půl třetiny. Dva a půl zápasu v jednom.

V době, kdy Brayden Point rozhodl, bylo 21:22. Zhruba o dvě minuty později na kanále NBC po reklamě oznámili, že NHL poslala týmy Bostonu a Caroliny zpátky na hotel s tím, že oba týmy proti sobě nastoupí druhý den. „Zítra to zkusíme znovu,“ tweetoval útočník Andrej Svječnikov z Hurricanes.

Try again tomorrow 🤣 — Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37) August 12, 2020

Byla to akce jako za sněhové kalamity. Jen uprostřed léta a bez sněhu. Začátek zápasu nebyl posunut na pozdější hodinu, nýbrž na 11. dopoledne (17 hodin SEČ), tedy o patnáct hodin proti původnímu plánu. Ráno na snídani, po ní se nachystat a rovnou na věc. Kdo zažil třeba prosincové turnaje Euro Hockey Tour v Moskvě, ví své.

„NHL se rozhodla správně. Ti kluci tam trčeli už moc dlouho,“ reagoval komentátor Mike Milbury, bývalý obránce Bruins. Souhlasil s ním i bostonský kouč Bruce Cassidy, ačkoli Bruins se s Carolinou se střetne dvakrát ve dvou dnech. Vzhledem k brzkému začátku prvního střetnutí však pořád bude víc času na odpočinek, než kdyby hráli dvakrát po sobě večer.

„Na středu už byla naplánována další dvě utkání od tří a od osmi hodin, ovšem neměli jsme moc na vybranou. Při tom čekání vás napadá, jestli by bylo dobré začínat třeba až v deset večer. Začnete přemítat o bezpečnosti a zdraví hráčů, o kvalitě ledu, spoustě věcí. Jako trenér přemýšlím, jak připravit hráče, když tak dlouho otálejí na místě a nemůžou hrát. Je to něco neobvyklého, nikdo si tím neprošel. Hráči se chystali celý den, těžké by to bylo hlavně pro Tuukku (Rask) a Mrázka,“ povídal Cassidy.

Se svým trenérským štábem sledoval zápas Tampy s Columbusem v přidělené místnosti v útobách torontské haly, zatímco hráči posedávali v kabině nebo se protahovali a o přestávkách nevycházeli ven, aby se nepletli aktérům zápasu, kteří přicházeli z ledu a zase se na něj vraceli. První informace o náhradním řešení se ke Cassidymu dostávaly po prvním a druhém prodloužení, kdy střetnutí mezi Lightning a Blue Jackets stále ještě čekalo na rozhodnutí.

„Je to těžké, protože chceme hrát. Na tohle jsme se připravovali celou sezonu. Nezačali jsme minulý týden, ale už od října. Bylo zklamání, když nás nepustili ke hře, ale s přibávajícím časem se i hráči začínali ptát, jestli by to mělo význam začít tak pozdě. Museli jsme prostě přeladit, jdeme do toho se stejným odhodláním. Myslím, že Carolina je na tom stejně,“dodal kouč Bruins.

Nejdelší zápasy v historii



Montreal Maroons - Detroit 0:1 (176:30)

24. 3. 1936, Mud Bruneteau

V prvním semifinále prostřelil tehdy 21letý Mud Bruneteau gólmana Lornea Chabota až v šestém prodloužení. Puk se zaklesnul mezi síťku a zadní konstrukci branky a nedopadl na led. „Dodnes nerozsvítili červené světlo,“ smál se po letech Bruneteaův spoluhráč Pete Kelly.

Boston - Toronto 0:1 (164:46)

3. 4. 1933, Ken Doraty

Generální manažeři obou týmů už probírali, že si o výhru hodí mincí, pokud se dohodnou i hráči. To se nestalo. „Chtěli jsme, aby si někdo vyhrál legitimně. Bylo nám jedno, jestli budeme hrát celou noc,“ vzpomínal bostonský brankář Tiny Thompson, jehož překonal maličký útočník Ken Doraty.

Pittsburgh - Philadelphia 1:2 (152:01)

4. 5. 2000, Keith Primeau

Nejepičtějším zápas moderní historie taky vypadal, že nikdy neskončí. Kvůli narůstající únavě s přibývajícím časem připomínal zpomalený film,“ svěřil se jeden z aktérů. „Byla to dobrá klička a dobrá střela,“ uznal brankář poražených Penguins Ron Tugnutt, který měl 70 zákroků.

Tampa Bay - Columbus 3:2 (150:27)

11. 8. 2020, Brayden Point

Čerstvý záznam do knihy rekordů přibyl i díky srpnovému termínu. Hrálo se téměř šest hodin, večerní maratón uťal Pointův věšák z levého kruhu nad rameno brankáře Korpisala.

Dallas-Anaheim 3:4 (140:48)

24. 4. 2003, Petr Sýkora

Nejdelší zápasy rozsekávali i Češi. Střela Petra Sýkory se otřela o Jereho Lehtinena a propadla za gólmana Eda Belfoura. Do Anaheimu byl předtím vyměněn po sedmi letech v New Jersey.

Washington-Pittsburgh 2:3 (139:15)

24. 4. 1996, Petr Nedvěd

Zesláblí hráči se o přestávkách ládovali pizzou, z 18 tisíc diváků zbyla necelá polovina. Před koncem čtvrtého nastavení Nedvěd v přesilovce ošálil padajícího beka a rozhodl ránou nad lapačku Olafa Kölziga.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:45. Pastrňák Hosté: 13:02. Edmundson Sestavy Domácí: T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Lauzon, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – O. Kaše, Krejčí (A), DeBrusk – Bjork, Coyle, N. Ritchie – Wagner, Kuraly, Nordström. Hosté: Mrázek (Reimer) – D. Hamilton, Slavin (A), Edmundson, Skjei, H. Fleury, Gardiner – T. Teräväinen, Aho, Svečnikov – Nečas, Trocheck, Dzingel – B. McGinn, J. Staal (C), Foegele – Martinook (A), Geekie, Niederreiter. Rozhodčí Lee, Charron – Brisebois, Cormier Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Boston Bruins

Vše o klubu ZDE

Carolina Hurricanes Vše o klubu ZDE