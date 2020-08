Strach o trenéra Montrealu. S bolestí na hrudi skončil v nemocnici! | iSport.cz

Finský útočník Artturi Lehkonen z Montrealu oslavuje gól proti Pittsburghu, kterým poslal Canadiens do dalšího kola play off NHL • profimedia.cz

Hlavní kouč Montrealu Claude Julien byl s bolestí na hrudi převezen do nemocnice. Zbytek série play off s Philadelphií pravděpodobně vynechá • twitter.com

Trenér Montrealu Claude Julien byl po prvním zápase osmifinále play off převezen do nemocnice s bolestí na hrudi • twitter.com

Hlavní kouč Montrealu Claude Julien byl s bolestí na hrudi převezen do nemocnice. Zbytek série play off s Philadelphií pravděpodobně vynechá • twitter.com

V průběhu probíhajících bojů o Stanley Cup přišla z bubliny v Torontu hodně nešťastná zpráva. Hlavní kouč Montrealu Claude Julien byl po prvním zápase osmifinále play off NHL s Philadelphií (2:1 pro Flyers) převezen do nemocnice. Podle generálního manažera Canadiens Marca Bergevina pocítil šedesátiletý trenér silnou bolest na hrudi. Nyní je pod bdělým dohledem lékařů. Kanadský tým zatím povede asistent Kirk Muller.

Podrobuje se testům a je neustále pozorován. Takové jsou zatím informace o zdravotním stavu Claudea Juliena poté, co byl během středeční noci s bolestí na hrudi přemístěn z hotelu do nemocnice. GM Montrealu Marc Bergevin také na čtvrteční tiskové konferenci potvrdil, že trenér nebyl po převozu pozitivně testován na COVID-19.

Bohužel pro Canadiens není moc pravděpodobné, že se Julien k týmu vrátí v průběhu osmifinále proti Philadelphii. Šance, že dojde na rychlý návrat je podle Bergevina minimální. „Je ve velmi dobrých rukou. Mluvil jsem s ním ráno, nyní mu přejeme jenom to nejlepší. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Je možné, že se Claude vrátí zpět do hotelu, ale spíš odjede domů. Žádné další detaily o jeho stavu nemáme,“ řekl klubový šéf novinářům.

Prozatimním koučem Montrealu se tak na neurčito stává asistent Kirk Muller, který mužstvo povede již zítra do druhého zápasu 1. kolo vyřazovací části. V úvodním duelu prohráli Canadiens těsně 1:2 s Flyers. Českému útočníkovi Jakubu Voráčkovi byl dodatečně připsán první gól. Bergevin do Mullera a ostatních členů realizačního týmu vkládá důvěru. Věří, že po skvělém postupu přes Pittsburgh v předkole play off, jsou připravení.

Marc Bergevin annonce que l'entraîneur-chef Claude Julien est hospitalisé pour des douleurs à la poitrine. Kirk Muller assurera l'intérim.



Marc Bergevin announces that head coach Claude Julien has been hospitalized with chest pain. Kirk Muller will serve as interim head coach. — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) August 13, 2020