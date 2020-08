Price šikanuje Flyers! Ťafka vyrážečkou, pak zákrok z jiné planety | iSport.cz

V předkole se Montrealu povedl absolutní šok, když šmahem ukončili sezonu nadupanému Pittsburghu. Teď si brousí kudlu na dalšího favorita na Stanley Cup. V noci vlétli Canadiens do série 1. kola play off NHL proti Philadelphii. Hlavní zbraň? Jednoznačně gólman Carey Price. Střelce Flyers přiváděl k zoufalství. Ničil je zákroky a nebál se do nich pustit ani fyzicky. Úvodní duel přesto dopadl těsně pro Philly (2:1).

Je čtvrtým nejlépe placeným hráčem NHL. Ročně mu na účet dorazí stejná gáže jako Connoru McDavidovi. Mezi ligovými brankáři je pak na suverénním prvním místě. Zaslouženě. Jeho výkony tomu odpovídají. Carey Price v noci zase dokázal, proč už 13 let patří mezi totální špičku svého řemesla.

Ale pěkně popořadě… Do prvního utkání a vůbec i celé série s Philadelphií šel Montreal jako velký outsider. Když v 9. minutě otevřel skóre duelu Jakub Voráček, jemuž v přesilovce dělovka Ivana Provorova škrtla o lýtko a zapadla za bezmocného Price, zdálo se být směřování večera jasné.

Price pak ale začal ve své kanceláři úřadovat. Vychytal třeba únik Dereka Granta, který do něj poté po kolizi s obránce ostře vletěl. Zkušený 32letý gólman si to nenechal líbit a pustil se do něj. Došlo i na ránu vyrážečkou, víc však gólman nestihl, protože se nevítaného hosta v brankovišti postarali jeho parťáci.

Nejšílenější chvíle přišla v polovině zápasu. Flyers se řítili na Price v přečíslení tří na dva. Sehráli ho skvěle, soupeře vymíchali. Price svým pohybem vyvezli kompletně mimo branku, Scott Laughton měl před sebou prázdnou klec. V cestě mu stál, tedy vlastně spíše klečel, útočník Canadiens Nick Suzuki. Laughton napřáhl a… gól nedal. Suzukiho netrefil.

Naprosto fenomenální zákrok totiž vytáhl Price. Brankář Montrealu, ač byl celým tělem mimo brankoviště, se do něj natáhl alespoň svou širokou gólmanskou holí. Jednou rukou ji zázračně udržel levitovat ve vzduchu. Laughton mířil dobře nahoru, Price byl ale proti. „Úžasné! Neuvěřitelný zákrok,“ křičeli komentátoři, když z opakovaného záznamu zjistili, co se vlastně stalo.

„Byla to prostě zoufalá snaha chytit puk. Hodně bych ocenil Nicka, který se nebál nastavit střele tváří. Udělal se velkým, soupeře rozhodil. Má na tom zásahu taky svůj díl. Že mě to trefilo, je velké štěstí,“ komentoval situaci po zápase Price.

V utkání předvedl 29 zákroků. Zase ukázal, že on bude největší zbraní, která může dostat Montreal dál. Cesta? Zákroky z jiné planety se jim potřebuje dostat pod kůži. Do hlav.

První čárku si však mohli do kolonky zapsat Flyers. Rozhodující trefu si připsal 20letý mladík Joe Farabee, který naskočil v první lajně po boku Girouxe a Couturiera. Voráčka odsunul do třetího útoku.

Úžasný výkon podal také maskovaný na druhé straně. Carter Hart inkasoval jediný gól a dovedl Philly k důležité výhře. „Konečně začalo play off. Víme, že Montreal je kvalitní tým, hrají tvrdě. Napoprvé to byla velká bitva, kdykoli takovou partii vyhrajete, dá vám to hodně sil. Bylo to vážně těžce vybojované vítězství,“ hlásil Hart.

Flyers do prvního kola vstupovali se stoprocentní bilancí tří výher v Robin Round, Canadiens však samozřejmě ani po úvodním nezdaru nic nevzdávají. „Od druhé třetiny jsme začali hrát svou hru. I když jsme prohráli, beru to pozitivně. Vybudovali jsme si jistotu, že s nimi můžeme hrát. Dokázali jsme si, že na ně máme,“ dodal kouč Montrealu Claude Julien. Další duel této série je v plánu v pátek ve 21 hodin českého času.