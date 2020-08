Boston Pastrňáka nenahradil, parťák smekl před Nečasem. Pomohl fórek? | iSport.cz

Trenér Montrealu Claude Julien byl po prvním zápase osmifinále play off převezen do nemocnice s bolestí na hrudi • twitter.com

Hlavní kouč Montrealu Claude Julien byl s bolestí na hrudi převezen do nemocnice. Zbytek série play off s Philadelphií pravděpodobně vynechá • twitter.com

První zápas série vyhrál v prodloužení Boston, druhý si vzala Carolina 3:2. Na dva góly nahrával Martin Nečas, vítěznou trefu nabídl obránci Dougiemu Hamiltonovi. Ten rozhodl zápas play off podruhé v kariéře. Kdy poprvé? Před šesti lety a ano, za Boston...

Bruins měli jeden zásadní problém. Brad Marchand, Patrice Bergeron a? Volné místo. David Pastrňák chyběl. Vzhledem k pravidlům, kdy je zakázáno komentovat důvod absence, se všechno svezlo jen do roviny, že ofenzivní eso prostě není. „Ale věřím, že to nebude na dlouho,“ aspoň naznačil trenér Bruce Cassidy. „Pastu samozřejmě nenahradíte. V sezoně nastřílel 48 gólů, celkem s play off už 49. Jenom doufáte, že tam místo něj přijde někdo, kdo bude hrát, jak mu schopnosti nejlépe dovolí a bude to fungovat,“ popsal pak, jak přemýšlel s poskládáním útoků.

Pastrňák je hlavně ofenzivní ďábel a Anders Bjork, který se postavil na jeho místo, nemá tak uvolněné myšlení dopředu jako on. V první formaci za celý zápas vystřelil jen jednou na branku. Od rodáka z Havířova by na branku Caroliny vyletělo nejspíš o pár puků víc. Tady byl rozdíl cítit hodně.

Jednou z velkých hvězd zápasu byl tak Martin Nečas. Jasně, ta nahrávka na vítězný gól. Ale k tomu ještě vybídl parádním pasem ke gólu parťáka Andreje Svječnikova. Ten hned po své trefě ukazoval na Nečase: Za to můžeš ty, díky!

Český útočník mu bleskově nahrál od mantinelu přes tři protihráče, puk mu naservíroval ideálně do jízdy, měkké ruské ruce ho zalepily na hokejce a následovala rychlá střela. Spolu pak natočili video pro fanoušky, které klub umístil na sociální sítě.

Na nich se ještě před zápasem objevila jiná perla. Trenér Rod Brind'Amour dostal od NHL pokutu 25 tisíc dolarů (zhruba 500 tisíc Kč) za kritiku rozhodčích. Carolina na svém Twitteru zveřejnila šek na 25 017 dolarů. Důvod? Číslo 17 je pro štěstí. S ním Brind'Amour dovedl Hurricanes v roce 2006 jako kapitán ke Stanley Cupu. Tohle je další povedený fórek, kterým klub umí bavit svoje fanoušky. Jindy třeba při gólu z velké dálky referuje, že puk vyletěl odněkud z Buffala...