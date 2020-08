Přestavba Rangers? Má šmrnc a vede zkratkou, štěstí přeje připraveným | iSport.cz

Čas, nuda, nekonkurenceschopnost. Slova, která slýcháte v souvislosti s přestavbou často a běžně se jejich význam také odrazí do reality. Někdo si nechce přiznat, že je nejvyšší chvíle udělat radikální řezy, jiný zase žmoulá v ruce poslední žolíkovou kartu až moc dlouho, dokud není pozdě. Oba přístupy tradičně vedou k několika sezonám poctivého přebudovávání. No a pak jsou tady Rangers... Klub, který tak nějak systém zdánlivě obešel. Oficiálně se brodí bažinou rebuildu teprve dva roky, díky štěstí i schopnostem si ale může zkrátit dlouhou cestu o několik nepříjemných let. Jak k tomu došlo a proč zrovna v New Yorku?

Štěstí přeje připraveným, říká se a ne úplně náhodou. V souvislosti s NHL si možná na první dobrou nevybavíte, co pojem konstantního štěstí znamená, ale po příkladu New Yorku pochopí myšlenku každý brzy. Do draftu 2019 Rangers vstupovali se dvěma volbami v prvním kole, jedna z nich nesla vysokou hodnotu. Přesněji řečeno šlo o 7,5% naději na první volbu; 7,8% na druhou a 8% na třetí.

Generální manažer Jeff Gorton si tenkrát na draft přinesl talisman. Do Vancouveru s ním odcestoval v tašce i odznak detektiva Stevena McDonalda z NYPD, který byl během služby v roce 1986 těžce zraněn a zemřel v lednu roku 2017. Bum, sláva. Druhé místo. Nic naplat, že Ottawa, Los Angeles, Detroit i Buffalo měly statisticky větší šanci. Štístko zafungovalo, uspěli Rangers a před nimi jen New Jersey.

Střih k několik dní staré záležitosti. V netradiční koronavirem upravené první válce losování se rozhodlo, že první volba připadne týmu vypadnuvšímu z předkola. Pobouřena mohla být hlavně Ottawa, která měla gigantickou šanci na dvě vysoké volby v TOP pětce, dostala ale jen třetí a pátou pozici. Detroit, který v simulacích draftu díky nejvyšší procentuální pravděpodobnosti pravidelně vyhrával, se zase propadl až na čtvrté místo. Shodou okolností jde o dva týmy, které by co nejvyšší pozici potřebovaly společně s Kings zřejmě ze všech nejvíc. No a zbytek příběhu už znáte, Gordon zašel za vdovou po McDonaldovi Patti Ann a ostatní ostrouhali.

„Minule to zafungovalo, chtěli jsme štěstí zkusit znovu. Společně s fanoušky jsme po něm (McDonaldovi) pojmenovali ocenění pro největšího dříče týmu. Je to trefné. Talisman. Nevím, začínám tomu věřit, jsem rád, že jsme si odznak mohli znovu vzít," komentoval GM Rangers politý blahem. Rangers vyhráli, i když měli původně jen 2,5(!)procentní šanci, berou první volbu a s téměř maximální jistotou Kanaďana Alexise Lafreniera.

Ale vraťme se k úvodnímu citátu o štěstí a připravených. Nejde jenom o soubor nahodilých algorytmů, náhodu a nahodilost. Nesmí zapadnout, že Rangers dělali a dělají velmi zajímavé kroky, kterými se k vytouženému cíli - konkurenceschopnosti v play off - přibližují svižným krokem. Jen pro zajímavost, vrátit se můžete k článku z předsezonní fáze. Už tehdy byl progres procesu viditelný a to nejen díky podpisu Artěmije Panarina.

A proč to tedy jde tak rychle? Rychlost spojená s radikálností rozhodnutí o přestavbě, správné trejdy ve správný čas, dobré skládání sestavy a za něco může i aura kolem New Yorku... Řada hráčů totiž k Rangers sama chce, Artěmij Panarin i Jacob Trouba byli ochotni obětovat miliony dolarů navíc kvůli životu v jednom z nejzajímavějších měst na světě. Uvnitř Madison Square Garden ale není vždycky veselo, Carolina vypálila Jezdce z předkola jednoznačně 3:0 na zápasy (což nastavilo obraz reálné kvalitě kádru) a klubu svazuje ruce situace okolo Henrika Lundqvista.

Krále klubové historie, města a kabiny. Obrovská smlouva na 8,5 milionu dolarů bude platit ještě rok, v brankovišti pro něj ale není místo. Ke konci soutěže vysedával na střídačce, mladší dvojice Igor Šesťorkin - Alexandar Georgiev se předháněla v jistých výkonech a na ikonického srdcaře nezbylo místo. Takže co dál... Vyplatit Lundqvista ze smlouvy? Špatně. Vytrejdovat ho? Špatně a navíc kvůli smlouvě jen ztěží. Nechat ho dál vysedávat na židličce pro dvojku v kšiltovce? Takový konec si snad nezaslouží žádná z klubových legend.

Jde o jeden z největších rébusů, které má vedení klubu aktuálně na stole. Lundqvist jinde v zámoří nechytal, s Jezdci spojil celou kariéru a o vztahu k fanouškům asi netřeba mluvit. Rangers ale místa na rozdávání pod platovým stropem nemají a některé nepodepsané opory si zkrátka kvůli budoucnosti nemohou nechat odejít, navíc příští ročník začne platit buyout Kevina Shattenkirka na 6,1 milionu dolarů ročně.

U Rangers budou hledat kompromis, který asi najít nejde. Na druhou stranu může klub aktuálně opravdu těšit příchod Alexise Lafreniera. Borce, který v minulé sezoně nastřídal v kanadské juniorce 112 bodů v 52 zápasech, a borce, kolem něhož se v nadcházejících letech budou zřejmě stavět celé týmy.

V newyorském útoku to najednou začíná vypadat opravdu zajímavě. Stabilní Chris Kreider s Mikou Zibanejadem, sniper Pavel Bučněvič, zrestartovaný Ryan Strome a vynikající Artěmij Panarin. K tomu Kaapo Kakko a Alexis Lafreniere, do toho Filip Chytil, talent Vitalij Kravcov, spolehlivý Jesper Fast a mladý dříč Brett Howden s tvrďákem Brendanem Lemieuxem.

Obranu naopak ještě dva roky budou zatěžovat obrovské kontrakty Marca Staala s Brendanem Smithem. Očekávanou práci odvádí pilíř defenzivy Jacob Trouba, kterého vedení přivedlo v jednom z excelentních trejdů z Winnipegu, spolehlivý Anthony DeAngelo a mladíci Ryan Lindgren, Adam Fox, Libor Hájek.

Brankáři Henrik Lundqvist

Igor Šesťjorkin

Alexandar Georgijev 8 500 000 (x1)

925 000 (x1)

(? RFA - naposledy 792 000) Obránci Jacob Trouba

Marc Staal

Brendan Smith

Ryan Lindgren

Adam Fox (Anthony Deangelo) 8 000 000 (x6)

5 700 000 (x1)

4 350 000 (x1)

925 000 (x1)

925 000 (x2) (? RFA - naposledy 925 000) Útočníci Artěmij Panarin

Mika Zibanejad

Chris Kreider

Pavel Bučněvič

Morgan Barron

Kaapo Kakko

Filip Chytil

Julien Gauthier

Brett Howden Ryan Strome

Jesper Fast

Brendan Lemieux

Greg McKegg

Phillip Giuseppe 11 642 857 (x6)

5 350 000 (x2)

6 500 000 (x7)

3 250 000 (x1)

925 000 (x3)

925 000 (x2)

894 166 (x1)

863 333 (x1)

863 333 (x1) (? RFA - naposledy 3 100 000)

(? UFA - naposledy 1 850 000)

(? RFA - naposledy 925 000)

(? UFA - naposledy 750 000)

(? RFA - naposledy 700 000)

Legenda: Plat hráčů pro sezonu 2020/21 v dolarech, v závorce uvedený počet zbývajících let smlouvy počínaje příštím ročníkem. U nepodepsaných uveden statut hráče - RFA omezeně volný hráč (může s klubem podepsat smlouvu až do 1. prosince), UFA neomezeně volný hráč (půjde na trh volných hráčů).

Zdá se, že postup nejradikálnější části obměny pomalu spěje ke svému konci. Talentu mají v New Yorku dost, na velké zápasy ale mladíci potřebují nasbírat zkušenosti. Sympatický tým plný mladické nerozvážnosti i lásky k hokeji ale může Rangers vyšvihnout do prvního kola play off klidně už příští rok. Uznejte sami, nereálné to není.

Což samo o sobě dokazuje rychlost, s níž se klub vypořádal s přestavbou. Jen málokdy se stane, aby měl tým dva a půl roku po vyřčení slova rebuild tak typově dobře seskládanou obranu. Rangers navíc mají v záloze ještě druhou volbu v prvním kole letošního draftu, z pozdějších pozic budou vybírat místo Caroliny za trejd Bradyho Skjeie. Tak co? Štěstí, nebo připravenost?

