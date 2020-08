NHL ONLINE: Dva zápasy v noci. Francouz neodvrátil prohru Colorada | iSport.cz

Pavel Francouz naskočil poprvé do série prvního kola play off NHL proti Arizoně. Prohru 2:4 neodvrátil, sám inkasoval jen dva góly, jelikož poslední dva vstřelili Coyotes do prázdné branky. Boston znovu nastoupil bez Davida Pastrňáka, i bez svého nejlepšího kanonýra ale porazil Carolinu 3:1 a ujal se vedení v sérii 2:1 na zápasy. Dvě asistence si připsal David Krejčí. V noci půjde do akce také Dominik Kubalík s Chicagem, které prohrává v sérii proti Vegas 0:2 na zápasy. Třetí duel se hraje také v sérii mezi Tampou Bay a Columbusem. ONLINE přenosy obou utkání sledujte na iSport.cz.