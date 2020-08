Otázky kolem Pittsburghu: gólmani, obměna trenérů a kdo ke Crosbymu? | iSport.cz

Proměna Pittsburghu? Pořádně aktuální otázka. Penguins v posledních dvou letech vylétli z play off hned po první sérii, drajv je pryč, obměna visí na vlásku. O vůdčí roli Sidneyho Crosbyho se nepochybuje, týmu by se ale hodili i další lídři. A kolem nich mládí, kterým je obklopí. Jaké další otázky kolem vítězů Stanley Cupu 2015/2016 a 2016/2017 panují a je pozice trenéra Mikea Sullivana v ohrožení?

Šéf Penguins už prohlásil, že sice nehodlá tyto výrazné tváře týmu z vlastní vůle měnit, ale pokud by přišla zajímavá nabídka, nebránil by se. Malkinovi je 34 let a v předkole předvedl mizerné výkony. Všechny zápasy odehrál bez velkého zaujetí. Obránci Letangovi je o rok méně. Oba mají kontrakty ještě na dva roky. „Kladu si otázku, zda jsou ještě schopni nám vůdčí schopnosti dát? Možná by bylo lepší mít více mladších a hladovějších hráčů,“ připustil možné tahy s velkými jmény Rutherford.

Když generální manažer Jim Rutherford mluví o klíčové skupině hráčů, kterou chce obalit talentem, myslí tím samozřejmě Sidneyho Crosbyho. Jenže ten je také jediný, se kterým je generální manažer spokojený. „Sidova vůdčí role se vůbec nemění. Je to kapitán našeho týmu, tam nemám žádné obavy. Ale myslím, že potřebujeme v otázce vůdcovství lepší přístup od ostatních,“ povzdechl si. Řeč je především o Krisi Letangovi a Jevgeniji Malkinovi.

V brance Murray, nebo Jarry?

Sílí hlasy, že doba Matta Murrayho, vítěze Stanley Cupu z let 2016 a 2017, vypršela. Že by Penguins měli jít jinou cestou. Kanadský brankář totiž v posledních letech není velkou jistotou. Výkony jako na houpačce, častá zranění. A co je možná hlavní, končí mu smlouva. Za jeho zády vyrostl silný protivník, který se v poslední sezoně silně přihlásil o slovo.

Tristan Jarry při matných výkonech konkurenta dostal šanci. A využil ji. Beze zbytku. Vyhrál dvacet z třiatřiceti zápasů, do kterých zasáhl. Ale stejně jako Murraymu i jemu vyprší kontrakt. Co teď s tím? Pens se ocitnou v problémech s platovým stropem, pokud se vedení bude snažit oživit akcie na Stanley Cup příchodem posil do obrany a útoku. Proto se jeví jako jasná volba Jarry. Je už prověřený a ušetří se na něm nějaký ten dolar. Jenže na druhou stranu, Murray vychytal dva Poháry a takových brankářů po světě moc nechodí. Zapeklitá situace.