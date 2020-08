Hořký dárek k narozeninám. Crosby dostal od Montrealu konec sezony | iSport.cz

Finský útočník Artturi Lehkonen z Montrealu oslavuje gól proti Pittsburghu, kterým poslal Canadiens do dalšího kola play off NHL • profimedia.cz

Na takovou oslavu určitě nebude dlouho vzpomínat v dobrém. Hvězda NHL Sidney Crosby v den svých 33. narozenin musel přijmout jeden z nejhorších dárků, co kdy mohl dostat – bleskový konec Pittsburghu v předkole rozšířeného play off. Během čtyř zápasů se o vyřazení favorita postaral Montreal, prakticky nejhorší tým v letošní vyřazovací části. Pro Penguins, kteří byli před startem série pasováni do role favorita, jde o pořádné selhání. Všemi podceňovaní Canadiens naopak postup do dalšího kola a umlčení slavného Kanaďana v jeho významný den (po vítězství 2:0) slaví ve velkém.

Narodil se 7. srpna 1987, v NHL nosí dres číslem 87 a ročně si přijde na 8,7 milionů dolarů. Perfektně sladěná numera však Sidneymu Crosbymu nijak nepomohla k tomu, aby na vlastní narozeniny, kdy kvůli koronavirové pauze hrál poprvé v kariéře hokejový duel, odvrátil potupné vyřazení svého týmu s Montrealem v dohrávce sezony.

Kapitán Pittsburghu se okamžitě po pátečním vyhučení Penguins s Canadiens 1:3 na zápasy stal terčem vtipů na sociálních sítích. Fanoušci postupujícího klubu a také Philadelphie (velkého rivala Pens) si na oslavenci pěkně smlsli. „Jen si hezky užij narozeniny z pohodlí domova, Sidney,“ stálo v jednom příspěvku na Twitteru.

Výsměch však nesklízí jen Crosby, ale i celý Pittsburgh. V zámoří nyní nevěřícně žasnou nad tím, jak mohli silní Penguins se dvěma top centry soutěže (Crosby a Malkin) prohrát s mužstvem, které původně ani nemělo hrát play off. Montrealu chybělo 10 bodů k postupu, díky změně formátu bojů o Stanley Cup se však jako 24. tým do vyřazovacích bitev dostal, což mnohé nekvalifikované týmy pořádně naštvalo.

Kanadský klub podle řady expertů měl čekat rychlý konec. Jak se však nyní ukázalo, předpoklady byly hodně milné. Canadiens použili nelichotivé prognózy jako motivaci a s Pittsburghem si dokázali poradit ve čtyřech zápasech. Tečkou se stalo páteční vítězství 2:0, kdy byli Crosby a spol. naprosto vygumováni.

Smutný oslavenec smekl před soupeřem

Jasným hrdinou série se stal brankář Carey Price, který ožil po utrápené základní části. „Určitě nám dával jistotu. Byl vynikající v celé sérii. Do play off s námi nikdo nepočítal, je to tedy skvělý pocit postoupit dál,“ řekl útočník Artturi Lehkonen, finský šikula a autor vítězného gólu po skolení Pens.

Velkou oporou Canadiens byl v předkole play off také dvacetiletý forvard Nick Suzuki, který dělal velké nepříjemnosti na ledě Crosbymu i Malkinovi. Kanadský nováček ve své premiérové vyřazovací části NHL se stal s ice-timem 20:16 nejvytěžovanějším útočníkem Montrealu. Klíčovou roli však sehrál také kapitán Shea Weber společně s parťákem z obrany Benem Chiarotem. Zkušený bek s céčkem na dresu měl po úspěšném konci série úsměv na tváři. Výkony mladých spoluhráčů ho ohromně potěšili.

„Byla to zábava se na ně dívat. Všichni o této sérii mluvili tak, že Penguins mají víc zkušeností než my. Skoro jsem si myslel, že je to dobrá věc. Tito hráči si možná ještě neuvědomili, jak velký krok udělali. Vylítli nahoru a hráli opravdu skvěle proti dvěma nejlepším centrům v lize,“ nešetřil Weber chválou na svůj tým, který v osmifinále play off NHL narazí na Tampu Bay nebo Philadelphii.

Montrealu se dostalo uznání i od čerstvého třiatřicátníka Crosbyho. „Zaslouží uznání. Hráli opravdu dobře. My jsme udělali několik dobrých věcí, ale nebylo jich mnoho. Byl bych radši za lepší výsledek, ale nehráli jsme tak dobře, abychom vyhráli.,“ litoval poražený kapitán Penguins, jenž se v předkole trefil pouze dvakrát a jednou asistoval. Pittsburgh přišel podruhé v řadě o další příležitost znovu zaútočit na Stanley Cup již v prvním kole play off (respektive předkole). Minulý ročník Pens vyhořeli 0:4 na zápasy s New York Islanders.

Jaké jediné pozitivum si z rychlého konce může brát Pittsburgh? Nyní má vedení Pens zhruba 12,5% šanci, že získá první volbu loterie draftu NHL 2020, kterou by se měl podle všeho stát kanadský talent Alexis Lafrenière.