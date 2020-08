ONLINE: Palát proti Columbusu. Pastrňák bude znovu jen na tribuně | iSport.cz

David Pastrňák se v neděli krátce sklouzl na dobrovolném tréninku Bostonu, následně si přidal v posilovně. Jeho start v pondělní noční čtvrté bitvě proti Carolině vypadal slibně, naděje se ale rozplynula pár hodin před úvodním buly, kdy se na soupisce Bruins u jeho jména objevil status "not available". Nejlepší tým základní části tak o třetí výhru v sérii zabojuje potřetí v řadě bez svého nejnebezpečnějšího kanonýra, které trápí třísla. Kromě tohoto duelu je na programu play off ještě trojice utkání. Od 21:00 hraje Columbus proti Tampě, půl hodiny před půlnocí začne svůj duel Colorado proti Arizoně. V posledním zápase se představí obhájci Stanley Cupu ze St. Louis, kteří proti Vancouveru zkusí srovnat sérii na 2:2. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.