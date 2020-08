Krejčí a Pastrňák brali čtyři body! Úžasný byl i Voráček, ale Montreal žije

Carolina otevřela skóre v desáté minutě, Boston otočil v závěru prostřední třetiny dvěma využitými přesilovými hrami. V první se puk odrazil od brusle Pastrňáka, který clonil Petru Mrázkovi, přímo ke Krejčímu a ten bez problémů střelou do odkryté branky vyrovnal. Oba si zanedlouho připsali asistenci u gólu Patrice Bergerona. Lídr týmu dojel odražený kotouč po střele Pastrňáka a z nulového úhlu nachytal Mrázka.

Ve třetí třetině se už skóre nezměnilo a Boston tak po roce opět vyřadil Carolinu. Pastrňák, který se v úvodním utkání série zranil a vrátil se až do středečního pátého duelu, přispěl k postupu gólem a třemi asistencemi. Krejčí bodoval ve všech pěti zápasech (3+5). Mrázek zasáhl do tří utkání, ve všech si připsal prohru, byť inkasoval celkem pouze osm gólů. Jeho spoluhráč Martin Nečas v sérii asistoval u dvou branek.

Voráček na začátku druhé třetiny potrestal dvěma góly faul Jesperiho Kotkaniemiho, který byl za naražení na hrazení vyloučen na pět minut plus do konce zápasu. Kladenský útočník svými zásahy otočil na 2:1, pokaždé s přispěním bránícího Bena Chiarota. Vyrovnal střelou z pravého kruhu, po níž se puk od hokejky obránce Montrealu nadzvedl nad lapačku Careyho Price. Ve druhém případě se Voráčkova přihrávka odrazila do branky od brusle Chiarota.

Montreal překlopil v polovině utkání dvěma slepenými góly na svou stranu, ale v 51. minutě Philadelphia vyrovnala na 3:3. V další početní výhodě Voráček vyslal do předbrankového prostoru prudkou přihrávku, do které vložil šikovně hůl Joel Farabee. Už za 22 sekund si ale Nick Suzuki vychutnal blafákem Cartera Harta a výhru pojistil při hře bez gólmana Philip Danault. Hrdinou zápasu byl ale Joel Armia, který dal první dvě branky Canadiens.

Hokejisté Tampy Bay s útočníkem Ondřejem Palátem vyhráli v pátém utkání série 1. kola play off NHL nad Columbusem 5:4 v prodloužení a slaví postup po triumfu 4:1 na zápasy. Lightning nejdříve promarnili vedení 2:0 a prohrávali 2:4, ale jejich obrat dovršil v čase 65:12 postupovým gólem Brayden Point. Palát v dresu vítězů nebodoval.

Tampa Bay získala mezi šestou a sedmou minutou rychle dvoubrankový náskok. Skóre otevřel Tyler Johnson tečí střely slovenského obránce Erika Černáka a za 61 vteřin upravil na 2:0 střelou z levého kruhu Blake Coleman. Ve 12. minutě snížil z dorážky Nick Foligno, druhé dějství pak Columbus zcela ovládl a otočil stav.

V poměru střel na branku kralovali Blue Jackets ve druhé dvacetiminutovce 24:8. V polovině utkání smazal ztrátu v přesilové hře Kevin Stenlund, který nadvakrát prostřelil Andreje Vasilevského a ve druhém utkání v play off v kariéře slavil premiérovou branku. Obrat dokonal 16 sekund před druhou pauzou Alexander Wennberg, jenž se trefil z pozice mezi kruhy.

V 47. minutě pomohla Blue Jackets tyč po střele Michaila Sergačova a v čase 49:33 zvýšil náskok Columbusu Oliver Bjorkstrand. Celek z Floridy neuspěl s trenérskou výzvou, při které chtěl dosáhnout odvolání gólu kvůli kontaktu brusle Pierrea-Luce Duboise v brankovišti s Vasilevským, po kterém ruský gólman upadl.

V 53. minutě vrátil Tampu Bay do hry Kevin Shattenkirk a 98 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Anthony Cirelli, od jehož brusle se za Joonase Korpisala odrazila Pointova přihrávka. Point se potom sám postaral o ukončení série, když po přihrávce Nikity Kučerova zůstal sám před finským gólmanem a bekhendovým zakončením rozhodl. Lightning tak Columbusu oplatili vyřazení v loňském 1. kole po jednoznačném výsledku 0:4 na zápasy.

