Ovečkin je bez trenéra, Washington odvolal Reirdena: Je třeba čerstvý přístup

Trenér Todd Reirden skončil na lavičce hokejistů Washingtonu poté, co s týmem kolem hvězdného Alexandra Ovečkina nedokázal ani ve své druhé sezoně přejít přes první kolo play off NHL. Generální manažer Capitals Brian MacLellan to oznámil tři dny poté, co Washington vypadl s New York Islanders, které vede Reirdenův předchůdce Barry Trotz.