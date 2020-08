Ptejte se proč! Sedmička draftu míří mezi TOP kouče, učil ho Hitchcock

Byl draftován na sedmém místě. Očekávala se od něj v NHL zářivá kariéra plná kanadských bodů a hvězdných momentů. Realita ale byla jiná. Do této role Manny Malhotra nedorostl. Zato byl schopen se v průběhu kariéry změnit, aby se z něj díky tomu o několik let později stal jeden z největších trenérských talentů v zámoří. Do nové role ho dovedla legenda mezi kouči Ken Hitchcock, obrovská pracovitost a pozitivní smýšlení. Působí ve štábu Vancouveru Canucks.

Před sezonou 2008/09 měl někdejší velký talent na kontě 162 bodů v 557 zápasech. Kvalitní hráč NHL, ale žádná superstar. Když se však vezme v potaz fakt, že byl Manny Malhotra draftován jako celkově sedmý v roce 1998, už čísla získávají jiný, horší nádech. Čekalo se víc. Kanaďan tehdy působil v Columbusu, který třetím rokem vedl trenérský mohykán Ken Hitchcock. Jen dva trenéři nasbírali v zámořské lize více vítězství.

Manny Malhotra v NHL 7 klubů 991 zápasů 116 gólů 179 asistencí 295 bodů

„Do té doby jsem poznal velké množství trenérů, ale všichni nám vždy jen řekli, co máme dělat. Nikdo nám ale nevysvětlil proč,“ popsal Hitchcockovy přednosti Malhotra pro web Sportsnet. Kouč mu totiž dal jasně najevo, že buď může nadále nahlížet sám na sebe jako na forvarda z prvních dvou útoků, nebo se může přesunout do třetí formace, bránit největší hvězdy soupeře, vyhrávat buly a být tak na ledě při každém klíčovém momentu. Malhotra si jeho rady vzal k srdci a stal se defenzivním specialistou dbajícím na každý herní detail. „Od toho momentu jsem přesně věděl, jaká je moje role pro zbytek kariéry,“ dodal.

Kariéru mu to prodloužilo. Vydatně. Šestnáct dlouhých let válčil na nejlepším jevišti světa. Pomohlo i to, že změna se netýkala jen herního stylu, ale i herního přemýšlení. Malhotra se najednou u všeho snažil zodpovědět klíčovou otázku proč. „On vždy trénoval, už když hrál. Strašně se snažil, aby všichni spoluhráči věděli, jaký má tým systém, a jaké je jejich místo. Navíc se nebál vystoupit a říct nahlas věci, které se neříkají snadno,“ ocenil Malhotrovo chování v kabině dlouholetý parťák z kabiny Vancouveru Dan Hamhuis, který nedávno ukončil kariéru.

Důležitější bylo, že obrovský respekt, kterému se Malhotra těšil, se nezakládal jen na výkonech na ledě. Autorita byla přirozená díky osobnímu charisma. „Je to tak přirozenější. Hvězdy mají respekt za to, jak hrají. Ale pokud má takovou autoritu hráč, který nemá vysoké počty bodů, ale jeho oddanost hokeji je vyšší než u lepších hráčů, tak to mezi spoluhráči oprávněně rezonuje,“ řekl Hamhuis ke kvalitám finalisty Stanley Cupu z roku 2011.

Právě angažmá v dresu Canucks bylo klíčové pro budoucí povolání tvrdého útočníka. Tehdejší generální manažer Mike Gillis byl tím, kdo Malhotru na západ Kanady přivedl hned, jak to bylo možné. Pomohlo k tomu dobré renomé a jedno náhodné setkání. „Když jsem ještě pracoval jako agent, tak jsem měl oběd s Pavlem Burem. Čirou náhodou šla okolo parta hráčů Rangers. Do restaurace zároveň vstupoval postižený člověk, který potřeboval asistenci. Malhotra neváhal a okamžitě se jako jediný zastavil a nabídl pomoc. Udělalo to na mě velký dojem,“ popsal první setkání Gillis.

A právě on otevřeně promluvil o výtečných trenérských předpokladech rodáka z Mississaugy. Ve Vancouveru měli už tehdy zájem, aby Malhotra ihned poté, co Canucks padli ve finále, přesedlal o několik pater výše do trenérských kanceláří. V jednatřiceti letech. I to je výjimečný přístup. Útočník však chtěl ještě hrát. Po pěti letech se Vancouver znovu přihlásil a tentokrát už úspěšně.

Po roce trenérského počínání v roli trenéra hráčského vývoje nastalo raketové povýšení. Od sezony 2017/18 je Malhotra asistentem hlavního trenéra. Pozici si udržel i přesto, že Canucks řídí od této sezony nový kouč Travis Green. Ten dostal od klubového vedení možnost obklopit se svými lidmi. Malhotra i tak zůstal. A dokonce získal od šéfa daleko více zodpovědností. „Podle mého názoru bude skvělý hlavní trenér. Je jen otázka času, než se do této pozice posune,“ nastínil Green kolegovu budoucnost.

I současná prozatímní jízda Vancouveru v play off je Malhotrova práce. Více, než je na první pohled zřejmé. „Pokud prohraju několik vhazování, tak mi je ukáže, ale pak se vrátíme k těm povedeným. Používá silně pozitivní přístup, negativní věci moc neřeší,“ pochvaloval si osobní spolupráci kapitán Bo Horvat. I čísla hezky potvrzují, jak tento přístup funguje. Pouze Ryan O’Reilly a Jonathan Toews vyhráli v ročníku více vhazování.

„To, že se stane hlavním trenérem v NHL, je podle mě nevyhnutelné,“ prohlásil rozhodně Hitchcock. Trenérský bard, jenž je silným důvodem, proč Malhotra po exponované práci může pokukovat, míní, že kariérní postup je prozatím ideální. „Myslím, že je důležité, abyste byl na střídačce, ale ne nutně jako hlavní kouč. Dá vám to možnost být v akci. Manny navíc ví, co to znamená vytvořit tým. Pokud je zde někdo, kdo tuhle práci může dělat, tak je to on,“ dodal.

I sám Malhotra cítí, že Hitchcock ho postrčil tím nejlepším možným směrem. Proto se rozhodl před utkáním mezi Vancouverem a Dallasem, který tehdy legendární trenér vedl, poděkovat. „Chtěl jsem mu říct děkuji přímo do očí,“ pokýval hlavou Malhotra. Žák děkoval učiteli a oba měli tehdy v očích slzy dojetí. Jedna rada totiž otočila lidský život naruby.