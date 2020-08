NHL žasne nad příběhem cvalíka Tampy. Pasta mezi elitou Stanley Cupu

Po ledě v euforii spíš běžel, než aby využíval ostří svých bruslí ke skluzu. A ruce divoce pumpovaly. Ondřej Palát prolomil svou střeleckou bídu v letošním play off v pravý čas. Úlevu zkombinoval s euforií. Ve Scotiabank Areně v Torontu běžela 65. minuta, když si z prostoru mezi kruhy sjel před branku Jaroslava Haláka a srovnal sérii na 1:1. Utkání ale mělo více hrdinů, třeba metrákového řízka Zacha Bogosiana, který prožil mizerný vstup do duelu, aby následně oslnil celou NHL.

Ve třetí minutě praskla obránci Lightning Bogosianovi při přihrávce na modré čáře hůl. Makal zpátky, zkoušel hitovat u mantinelu. Následně upadl. Všechno marné, kotouč za Andreje Vasilevskiho došťouchal Nick Ritchie. O dvě minuty později navíc rozhodčí zrušili Tampě gól, „coach challenge“ Bruce Cassidyho padla na úrodnou půdu a ukázala milimetrový ofsajd Braydena Pointa. Zklamání z úvodní těsné prohry 2:3 frustraci Tampy ještě umocňovalo.

„Cítili jsme se, jako bychom kousali do hodně dlouho prošlého sendviče. Ale co nám zbývalo, museli jsme ho celý spořádat,“ květnatě popsal začátek druhého souboje 2. kola Stanley Cupu proti Bostonu kouč Jon Cooper. „Velká vítězství rodí ze zvládání kritických situací.“

Zmar netrval dlouho. 190 centimetrů vysoký a 105 kilogramů vážící Bogosian se po krásné individuální akci prosmýkl kolem dvou obránců, v pádu dokázal přihrát Blakeu Colemanovi, který taktéž v letu prostrčil puk pod betony Jaroslava Haláka. Neskutečná akce, přítomní novináři nevěřili.

Bogosian je totiž těžká váha, má hlavně tvrdit muziku, zejména u své branky. „Útočím rád, ale jenom na tréninku. Jindy mi to trenér nedovolí. Kdy naposledy jsem se takto projel? To už si ani nepamatuju, zřejmě nikdy,“ smála se po utkání trojka draftu z roku 2008.

Bogosian zamířil do ambiciózní Tampy v průběhu letošní sezony, předchozích šest let strádal v Buffalu, kde se na play off kouká jen v televizi. Byť má na svém kontě za dvanáct let v NHL (ještě Atlanta a Winnipeg) přes 600 startů, o Stanley Cup hraje poprvé. Devět utkání přetavil ve tři asistence a tři kladné bodíky ve statistice +/-. Gól možná připadá příště. Nebo taky ne…

„No, moc tomu nevěřte,“ rozesmál se rodák z maličké vesničky Massena (12 tisíc obyvatel) ve státě New York, za poslední čtyři roky se radoval z branky jen šestkrát.

„Viděl jsem, že Bogo nabírá rychlost. Střetli jsme se pohledem a já poznal, že má v plánu něco velkého. Tak jsem to taky nakopl. Předvedl šílenou akci, celý ten gól je jeho,“ smekl skórující Coleman, který se do závěrečného hvizdu prosadil ještě jednou.

Halák poprvé prohrál, Palát si mocně ulevil

Po 60 minutách byl stav nerozhodný 3:3, k čemuž dvěma asistencemi přispěl i David Pastrňák. Vítěz Maurice Richard Trophy za 48 branek v základní části střílenou přihrávkou vybídl Brada Marchanda, stejný hráč pak byl i na konci nádherné akce, kterou Bruins čtyři minuty před koncem srovnali a dostali duel do prodloužení.

Pastrňák po pauze zaviněné zraněním, kdy třikrát absentoval v předchozí rundě proti Carolině, pobral za následující tři utkání šest bodů (2+4). Poslední dvě asistence ho koply na úžasnou bilanci 51 bodů ve 49 utkáních play off v kariéře, čímž se stal sedmým aktivním hráčem v soutěži, který to dokázal.

Další takto produktivní borci? Alex Ovečkin (za 37 zápasů), Sidney Crosby (37), Jevgenij Malkin (40), Patrick Kane (46), Claude Giroux (46) a Nikita Kučerov (49). Slušná společnost.

Pastrňákův krajan a pozdější hrdina Palát měl jiné starosti, v předchozích devíti zápasech play off neskóroval, jen třikrát přihrával. Cestu do branky si našel v 5. minutě OT až 25. puk vystřelený z jeho hokejky. Kotouč zapadl nad Halákův beton a pod lapačku. Devětadvacetiletý odchovanec Frýdku-Místku i jeho spoluhráči byli rázem naloženi v obrovském rauši.

„Dokázali jsme rychle odpovědět na oba jejich vedoucí góly, tím jsme se udrželi ve hře,“ uvedl Palát, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Halák prohrál poprvé od svého překotného nástupu do letošního play off, kdy ho v hierarchii brankářů povýšil odchod Tuuky Raska. „Cítil jsem se dobře, ale soupeř dnes ukázal, že nás čeká náročná série. Je vyrovnáno, začínáme znovu od nuly,“ zněl po utkání smířlivě slovenský brankář, který vyhrál předchozí čtyři utkání. Proti Tampě si ve druhé konfrontaci připsal 36 zákroků.

Dvaadvacet zásahů předvedl Vasilevski, který si připsal 22. vítězství v play off, a stal se nejúspěšnějším brankářem Lightning ve vyřazovacích bojích. V čele této klubové statistiky se osamostatnil před Benem Bishopem a Nikolajem Chabibulinem.

Další utkání série je na programu už o středeční noci. Poslední vzájemná série obou celků se datuje do roku 2018, kdy Lightning vymetli Bruins ve 2. kole 4:1, aby následně v sedmizápasové bitvě podlehli pozdějším vítězům Stanley Cupu z Washingtonu.

