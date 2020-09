Skaut Dallasu Hrdina: Radulov je frajer, naprosto jsem se v něm spletl

Zblízka vyrovnal bekhendem Joe Pavelski, který se v letošním play off trefil už podeváté. Gól vstřelil i s přispěním teče blokujícího Natea Schmidta, od jehož hokejky se puk nečekaně vznesl do vzduchu nad lapačku Robina Lehnera. • profimedia.cz

Jako skaut zažil už předchozí finále Dallasu před dvaceti lety a podílel se na zrodu nového pokolení šampionů. „Je vidět, že tým drží spolu a věří si,“ všiml si Jiří Hrdina. Bývalý útočník a trojnásobný vítěz slavné trofeje pro klub vyhledává talenty. Do rozhodující bitvy o Stanley Cup poslal tým Stars v prodloužení pátého duelu zásah jednoho z nich, Denise Gurjanova. Dallas už popáté v play off rozhodl v nastaveném čase. Otočil pátý duel proti Vegas a po výhře 3:2 se stal poprvé od roku 2000 vítězem Západní konference.

Normálně by byl přímo na místě. Jenže vzhledem k situaci se dívá na zápasy v televizi na kanále NHL. Jiří Hrdina pomohl přivést do Dallasu spoustu evropských hráčů, včetně těch, kteří září v současném týmu. V rozhovoru pro iSport Premium rozebírá, jak se tým dával dohromady a také mluví o tom, proč chyběl v sestavě Radek Faksa.

Stars jsou po 20 letech ve finále Stanley Cupu. Ze všech velkých sportů jde o první finále pro celek z Dallasu po devíti letech. Je to pro město velká sláva?

„Jediná škoda je, že se to stalo v téhle podělané době. Lidi si to nemůžou užít přímo na stadionu, i když na poslední tři zápasy v Dallasu otevřeli halu. Diváci tam jsou, ale není to osmnáct tisíc, co by tam normálně přišlo, jsou jich tam tři, čtyři tisíce a koukají na velkou obrazovku, což není ono.“

Jak vzpomínáte na to předchozí finále, které taky pamatujete?

„Moje první sezona skautování pro Dallas. Přišel jsem z Calgary, rok předtím Stars získali Stanley Cup a v roce 2000 jsme prohráli finále v šesti zápasech s New Jersey, kde byli Sýkora s Eliášem.“

Dallas i tentokrát patřil mezi favority. Chystal se dlouhodobě k útoku na vrchol?

„Určitě. Jim Nill (generální manažer) k tomu směřoval poslední tři, čtyři roky. Tím, koho získal výměnami a na trhu volných hráčů. Podepsal Pavelskiho, Cogliana, zkušeného Perryho, i když všichni namítali, že už nic nepředvede. Teď se to v play off vyplácí. Jim přivedl zkušené borce, kteří mají spoustu zápasů play off za sebou, aby mohli táhnout ty mladé. Byly to skvělé tahy. Pak jsou tam ti, které jsme draftovali. Jim má rád, když se mladí obehrají rok, dva na farmě, projdou si školou AHL a ve třetí, čtvrté sezoně je nasadí na pár zápasů nahoru.“

Jedním z objevů play off se stal Joel Kiviranta. Taky neskutečný tah, co myslíte?

„Kiviranta není úplně mladý, podepsali jsme ho po mistrovství světa jako free agenta. V téhle sezoně se od něj ještě nečekaly zázraky. Hrál většinou na farmě, v NHL byl na jedenáct zápasů. A pak rozhodne sérii, v sedmém utkání s Coloradem dá hattrick. A naposledy proti Vegas vyrovnal čtyři minuty před koncem… Ale vychovat mladé přes farmu, to Jim dělal už v Detroitu. To byla jeho filozofie, nechat je obehrát pár let a pak vzít připravené do prvního týmu.“

Denis Gurjanov byl před pěti lety první volbou Dallasu v draftu, ale urazil dlouhou cestu, strávil v záloze téměř čtyři roky. Teď je s devíti trefami vedle Pavelskiho nejlepším střelcem mužstva, rozhodl v prodloužení pátého duelu proti Vegas. Takže další tajný trumf?

„Záložní tým máme v Austinu. Jeli jsme se tam loni podívat. Už tam vypadal fantasticky. O level jinde, rychlostně, střelou, navíc on je prostě bejk. Má figuru, skvělou techniku a umí to trefit.“

Jsou on nebo Alexander Radulov jiní, než ti náladoví a nevyzpytatelní Rusové, jakým týmy NHL přestávaly důvěřovat?

„Když jsme podepsali Radulova, chytal jsem se za hlavu, že toho bych v týmu úplně nechtěl. Ale co ten frajer