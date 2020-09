Další zázrak? GM Islanders drží super primát. Varlamov nadchnul NHL

Chybělo maličko, pár centimetrů. V 84. minutě pátého finále Východní konference doklepával Nikita Kučerov po jedovce Ondřeje Paláta puk do odkryté klece. Kotouč se šinul k brance, nadskakoval po rýhách, čáru ale nepřešel. Cinkl z boku o konstrukci. Kdyby ruský forvard cílil přesněji, v Rogers Place by bliklo červené světlo, za okamžik by zmizel pod těly spoluhráčů. Dallas by věděl, s kým si to rozdá o Stanley Cup, a New York Islanders by měli po sezoně. Osud tomu ale chtěl jinak.