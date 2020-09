NHL ONLINE: Islanders odvracejí konec, Tampa už chce do finále

ONLINE | Se symbolickým "nožem na krku" jdou hokejisté New York Islanders do šesté bitvy semifinále play off NHL proti soupeři z Tampy Bay, který v sérii vede 3:2 na zápasy a touží poslední výhrou postoupit do bitvy o Stanley Cup. Mužstvo kouče Barryho Trotze se i přes hrozící vyřazení dokázalo v posledním zápase vzchopit a Lightning s Ondřejem Palátem porazit. Bude úspěšné i nyní a vybojuje si sedmý rozhodující duel? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.