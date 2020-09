Platil o zesnulé legendě NHL. Odhalil staré tabu i neskutečnou sázku

V minulých dnech uplynulo od té chvíle 33 let. Strhující finále Canada Cupu 1987 mezi výběrem javorových listů a sovětskou sbornou přineslo fantastický hokej. Vítězná předávka „Gretzky na Lemieuxe" patří do zlatého fondu. Nejlepším hráčem rozhodujícího, třetího duelu byl však vyhlášen Dale Hawerchuk, u nějž triumfální akce začala. Po vyhraném vhazování přišel sporný zákrok na Vjačeslava Bykova. „Dale říkal, že mu nezbylo než faulovat," říká v rozhovoru pro iSport Premium bývalý obránce Jan Platil, který nedávno zesnulé legendě dělal asistenta v OHL. Před ním Hawerchuk odhalil dávné tabu.

Říkali o něm, že přišel ve špatnou dobu. Dale Hawerchuk byl superhvězda, jenže hrál ve stínu ještě větších gigantů. Gretzkého a Lemieuxe. V NHL šestkrát pokořil stobodovou hranici, ale kromě nováčkovské Calder Trophy už nic nezískal. „Měl ohromnou pokoru, dělal všechno pro dobro týmu. I později jako trenér," vzpomíná Jan Platil na kanadského velikána, který před měsícem v 57 letech podlehl rakovině.

Po Hawerchukově úmrtí se jeho podíl na vítězném gólu Canada Cupu 1987 hodně připomínal. O tom, že měl rozhodčí pískat faul, se ale v Kanadě nemluvilo. Jak to podával on?

„Vtipné je, že když jsem před Dalem vyprávěl, jak mě Bykov trénoval v Rusku a že si byli stylem podobní, Hawerchuk se rozesmál a povídá: Bykov? Jo, to je ten, jak jsem mu tenkrát nadzvedl hokejku a Mario dal vítězný gól. Já se vracel a už mi nezbývalo nic lepšího než faulovat. Myslím, že jsem ho snad i rozpáral. On s Bykovem byli nejlepší trenéři, jaké jsem zažil. Strašně pozitivní,vždycky stáli za hráči, nikdy by je nepotopili. Je fascinující, že dávno předtím proti sobě stáli na tom rozhodujícím buly."

Takže Hawerchuk přiznal, že hrál nečistě?

„Přiznal i to, že Bykova rozčísnul. Na vhazování poslal (kouč) Mike Keenan jeho, nedal tam Messiera, který hrál s Gretzkým celou dobu, ani Brenta Suttera. Ještě se prý Dale ptal Gretzkého, jestli to nechce vzít. A on, že ne. Mario taky ani náhodou, ať jde on. Tak se tam postavil Hawerchuk a zbytek je historie. Pamatuju to sám, ač mi byly čtyři roky. S tátou jsme se na ty zápasy dívali."