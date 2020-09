První finále! Dallas zvítězil 4:1, zářil brankář, Palát nebodoval

Hokejisté Dallasu porazili v úvodním finálovém zápase play off NHL Tampu Bay 4:1. O výhře Stars rozhodli Joel Hanley, Jamie Oleksiak, který vstřelil rozdílový gól, Joel Kiviranta a Jason Dickinson a 35 zákroky první hvězda sobotního večera brankář Anton Chudobin. Za Lightning se prosadil Yanni Gourde. Finálová série se kvůli pandemii koronaviru hraje v Edmontonu bez diváků.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:32. Gourde Hosté: 05:40. Hanley, 32:30. Oleksiak, 39:32. Kiviranta, 58:42. Dickinson Sestavy Domácí: Vasilevskij (McElhinney) – Hedman (A), Shattenkirk, McDonagh (A), Bogosian, Sergačjov, Černák, L. Schenn – Palát, B. Point, Kučerov – Killorn (A), Cirelli, T. Johnson – Goodrow, Gourde, Coleman – Maroon, Paquette. Hosté: Chudobin (Oettinger) – Lindell, J. Klingberg (A), Oleksiak, Heiskanen, Sekera, Hanley – Ja. Benn (C), Seguin, Radulov – Janmark, Pavelski, Gurjanov – Kiviranta, Hintz, Perry – Cogliano, Dickinson, Comeau (A). Rozhodčí Charron, McCauley – Kovachik, MacPherson Stadion Rogers Place, Edmonton

Tampě Bay znovu chyběli zraněný kapitán Steven Stamkos a obránce Jan Rutta, Dallas se ze stejného důvodu musel obejít bez centra Radka Faksy. Jediný Čech na ledě Ondřej Palát v dresu poraženého celku nebodoval.

Finále načal lépe Dallas, který otevřel skóre v šesté minutě. Kiviranta v rohu mantinelu ostře atakoval Braydena Pointa, volného puku se ujal Roope Hintz a nahrál Hanleymu, který střelou z mezikruží překonal gólmana Andreje Vasilevského a oslavil premiérový gól v play off NHL.

Lightning srovnali ve 13. minutě. Blake Coleman vypálil od modré, Chudobin puk vyrazil a od Gourdeho a Hintze se odrazil do sítě.

Dallas od začátku prostřední části svého soupeře zatlačil, jenže Alexandr Radulov v přesilovce trefil tyč. Ve 33. minutě si texaský celek vzal vedení zpátky. Radulov našel volného Oleksiaka, který napoprvé Vasilevského nepřekonal, z dorážky se však už nemýlil.

Tampa Bay se poté zvedla a v předposlední minutě druhé třetiny tečoval Point střelu Luka Schenna do břevna. Neproměněná šance mrzela Lightning vzápětí o to víc, že Kiviranta 28 vteřin před odchodem do šaten zvýšil na dvougólový rozdíl.

Floridské mužstvo v závěrečném dějství přestřílelo Dallas 22:2, Chudobin ale všechny pokusy pochytal. Konečný výsledek stanovil Dickinson trefou do prázdné branky při power play Tampy Bay.

Oba týmy dosud vyhrály Stanley Cup pouze jednou. Dallas se radoval v roce 1999 a o rok později neuspěl ve finále proti New Jersey (coby Minnesota North Stars prohrál i finále v letech 1981 a 1991). Tampa Bay ovládla soutěž v roce 2004 a před pěti lety ji zastavilo v cestě na vrchol Chicago.

Druhý duel je na programu v noci z pondělí na úterý od 2:00 SELČ.