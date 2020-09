Unavenou Tampu zastavil famózní "Dobby". Experti v něm vidí Haška

Potichu se dostal do pozice, kdy jeho význam pro Dallas už nemůže nikdo déle přehlížet. Brankář Anton Chudobin předvedl v prvním finálovém zápase proti Tampě výkon, jenž byl hlavním důvodem výhry 4:1. A nebylo to poprvé, co ukradl výhru pro svůj tým. V nesčetných poklonách ho přirovnávají k Dominiku Haškovi a v zámoří už se šušká, že pokud půjde série tímto směrem, Chudobin by mohl získat trofej nejužitečnějšího hráče play off.