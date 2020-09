Spása Dallasu? Alfa samci za drobné. Palát jako Jágr, dojala i manželka

Lightning dosud vyhráli Stanley Cup pouze v roce 2004. Před pěti lety ve finále neuspěli s Chicagem. Také Stars se radovali jedinkrát v historii, a to v roce 1999. O rok později finále nezvládli, když podlehli New Jersey. • profimedia.cz

"Celý den jsme se bavili o tom, že vyhrajeme a budeme pokračovat. Myslím, že jsme na začátku něčeho velkého," usmál se s významným mrknutím na tiskové konferenci Perry. Na tribuně mu pár minut předtím v roušce aplaudovala i dojatá manželka Blakeny, které má jako jedna z mála privilegium "narušovat" svou přítomností edmontonskou bublinu.

Právě její milý se v čase 89:23 nejlépe zorientoval před Andrejem Vasilevskim a zasunul puk do sítě. Obranný skluz Jana Rutty přišel pozdě.

Corey Perry is the hero for the @DallasStars in Game 5! #StanleyCup pic.twitter.com/GWnpLA7GGU — NHL Network (@NHLNetwork) September 27, 2020

Ale to je úplný konec příběhu, pojďme na jeho začátek. V loňském play off Dallas ve druhém kole play off statečně vzdoroval pozdějším šampionům ze St. Louis. Sezonu mu až ve druhém prodloužení sedmé bitvy ukončil Patrick Maroon, současný útočník Tampy. Spokojenost? Částečná, Stars se celý ročník potýkali s bídnou produktivitou, míň jak 209 branek v základní části nasázelo jen Los Angeles a Anaheim.

Proto zkraje července Jim Nill přivábil do svého týmu za rozumný peníz dvě ofenzivní esa. Pavelski podepsal tříletou smlouvu na 21 milionů dolarů, Perry se upsal na rok za milion a půl. „Myslím, že až teď můžeme myslet na velký úspěch,“ pochválil se tehdy Nill.

Měl proč, o Pavelskiho, který celou kariéru spojil se San Jose a poslední čtyři ročníky nosil kapitánské céčko, stála řada týmů, současného finálového rivala z Tampy nevyjímaje. Ofenzivní mašina ale nepochodila. "Líbil se mi způsob, jakým hráli v Dallasu směrem dozadu. Zvládli spoustu zápasů, v nichž rozhodoval jediný gól, nedostávali moc branek. Vždycky jsem věřil tomu, že v play off potřebujete přesně takové kvality. Musíte umět vyhrávat těsné duely. Zaujali mě také gólmani, dvojice Bishop - Chudobin je neuvěřitelná," prozradil své myšlenkové pochody Pavelski a zmínil i geografický prvek.

Strávili jsme s rodinou třináct let na západním pobřeží USA, takže jsme hledali místo blíže našemu domovu v Madisonu ve Wisconsinu, ideálně ve stejném časovém pásmu," dodal finalista Stanley Cupu z roku 2014, kdy stříbrnou sezonu Sharks podpořil v nadstavbě čtrnácti góly.

Na nové štaci se rozjížděl pomalu, 67 zápasů přetavil v základní části ve 31 bodů a v klubovém bodování byl až sedmý. Perry, který v ročníku 2011/12 pálil do černého hned 50x, ale v posledních sezonách se soužil (za tři roky jen 42 branek) byl ještě o deset bodů méně výrazný. Ale play off? To je v podání dvou veteránů jiná písnička.

Corey Perry and Joe Pavelski became the eighth and ninth players in NHL history to score on consecutive days in the #StanleyCup Final.

#NHLStats: https://t.co/ij0QnJtIgL pic.twitter.com/nCrJLtLb25 — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 27, 2020

Vítěz Stanley Cupu s Anaheimem z roku 2007 Perry za poslední dva duely skóroval třikrát, Pavelski rovněž. Ve 13. play off své kariéry navíc americký snajpr pobral už třináct gólů a šest asistencí. Noční trefa byla už jeho 61. v play off, čímž se stal nejlepším v Americe narozeným střelcem Stanley Cupu. Druhý je Joe Mullen, který se trefil 60x, třetí pak Mike Modano, bývalá ikona Dallasu, za jeho 58 přesných zásahů.

Ze všech hráčů starších 36 let navíc nikdo nikdy nedal ve vyřazovací části více branek. Pavelski překonal Maurice Richarda (11 gólů, rok 1958), Waynea Gretzkyho (10 gólů, rok 1997) i Bretta Hulla (10 gólů, rok 2002).

Captain America stands alone 🇺🇸 pic.twitter.com/ipoI13xPsu — Dallas Stars (@DallasStars) September 27, 2020

Palát vyrovnal Jaromíra Jágra

"Držíme se plánu. Pořád jsme v díře, tohle byl jen první krůček, jak se z ní vyhrabat. Ale jelikož jsme toho za poslední měsíce spolu prožili strašně moc, můžeme si věřit. Cíl se nemění, přišel jsem do Dallasu vyhrát Stanley Cup," prohlásil sebevědomě na tiskové konferenci Pavelski a Perry přitakal.

"Stále jsme outsidery, všude si o tom čtu. Je to pravda, ale my si to užíváme, poslední dvě utkání jsme se skvěle bavili. Odpočineme si a uvidíme, co bude dál."

Naopak na druhé straně vládlo mírné zklamání. Tampa nevyužila první matchball, střelecká převaha 41:33 přišla vniveč. Stejně tak jedenáctý gól Ondřeje Paláta. Rodák z Frýdku-Místku se díky němu v historické tabulce českých střelců v play off NHL vyrovnal Jaromíru Jágrovi, který za Pittsburgh skóroval jedenáctkrát dokonce dvakrát (1992 a 1996). Před Palátem už je jen David Krejčí, který v roce 2011 při zlaté sezoně Bostonu napálil do sítě dvanáct puků.

Češi s největším počtem branek v jednom play off David Krejčí 12 Boston 2011

Jaromír Jágr 11 Pittsburgh 1992

Jaromír Jágr 11 Pittsburgh 1996

Ondřej Palát 11 Tampa Bay 2020

Petr Klíma 10 Detroit 1988

Jaromír Jágr 10 Pittsburgh 1995

Petr Nedvěd 10 Pittsburgh 1996

Petr Sýkora 10 New Jersey 2001

Tomáš Hertl 10 San Jose 2019

Počet svých bodů v play off Palát zaokrouhlil na rovných 60 (letos 18, 11+7), čímž vyrovnal Bobbyho Holíka. "Myslím, že jsme hráli dost dobrý zápas na to, abychom ho mohli vyhrát. Zejména v prodloužení jsme dominovali, byli jsme pořád na puku, tvořili si šance, ale neproměnili je. Ano, Stars mají dobrý tým, proto pokračujeme dál," zamyslel se Palát.

"Byli jsme necelých sedm minut od Stanley Cupu, ale co se dá dělat. Práce nekončí," dodal jeho spoluhráč Mikhail Sergačev, který ve 44. minutě vystřelil od modré vedení 2:1. Sedm minut před sirénou ale srovnal Pavelski a šesté finále pak vystřelil v 90. minutě Perry.

Lightning alespoň může těšit, že v klubové historii neztratili v play off sérii, ve které vedli 3:1. Další pokračování je na programu v noci z pondělí na úterý.

