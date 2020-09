Dallas přežil! Řežbu rozhodlo až druhé prodloužení, Palát dal úžasný gól

Po šesti týdnech strávených na marodce a čekáním na šanci se do sestavy Tampy Bay vrátil český obránce Jan Rutta • profimedia.cz

Český obránce Jan Rutta z Tampy Bay díky startu ve finále play off NHL může být zapsán na Stanley Cup • profimedia.cz

Steven Stamkos oslavil návrat na led gólem. U hrazení se vyhnul Esu Lindellovi, nabruslil si před branku a zavěsil do horního růžku. Druhou asistenci si připsal Rutta • Profimedia.cz

Jan Rutta ve středečním třetím utkání zaznamenal asistenci a také tři kladné body do statistiky plus/minus, nejvíce ze všech hráčů Lightning. • Profimedia.cz

Lightning ve čtvrtém utkání finále play off NHL porazili Dallas 5:4 v prodloužení a v sérii vedou 3:1. • profimedia.cz

Lightning dosud vyhráli Stanley Cup pouze v roce 2004. Před pěti lety ve finále neuspěli s Chicagem. Také Stars se radovali jedinkrát v historii, a to v roce 1999. O rok později finále nezvládli, když podlehli New Jersey. • profimedia.cz

Lightning ve čtvrtém utkání finále play off NHL porazili Dallas 5:4 v prodloužení a v sérii vedou 3:1. V 67. minutě rozhodl obránce Kevin Shattenkirk. • profimedia.cz

Stars mají za to, že rozhodující trefě čtvrtého finále Stanley Cupu z prodloužení z hole Kevina Shattenkirka žádný faul nepředcházel. • profimedia.cz

Joe Pavelski a jeho gólová radost. Pro 36letého veterána šlo o 61. trefu v play off v kariéře, žádný v Americe narozený hokejista není lepší. Joe Mullen se trefil 60x, Mike Modano, bývalá ikona Dallasu, 58x. • profimedia.cz

Hokejisté Dallasu porazili v pátém finálovém duelu play off NHL Tampu Bay 3:2 ve druhém prodloužení a snížili stav série na 2:3. • profimedia.cz

Korunovace letošních šampionů specifického ročníku NHL se odkládá. Dallas v pátém finále Stanley Cupu udolal Tampu 3:2 v prodloužení, vítezný gól vstřelil v 90. minutě Corey Perry. Na straně poražených se fantastickou gólovou akcí prezentoval Ondřej Palát, který si zlepšil bilanci v letošním play off na jedenáct branek a sedm asistencí. Šesté finále se v edmontonském Rogers Place odehraje v noci z pondělí na úterý.

V brance Dallasu opět stanul Anton Chudobin, přestože v posledních třech utkáních inkasoval od Tampy třináct branek, všechna prohrál a úspěšnost zákroků měl optikou finále Stanley Cupu pod 90%. Kouč Rick Bowness nemohl využít služeb finského útočníka Roope Hintzeho, který se zranil v utkání číslo 4, ani Radka Faksy.

Na druhé straně opět jen na tribuně zůstal zraněný kapitán Steven Stamkos, jehož icetime v letošní nadstavbě stanovilo 167 vteřin ze třetího utkání.

Kromě americké a kanadské státní hymny, které zapěli country zpěvačka Tenille Clarková a operní pěvec Robert Clark, předcházel úvodnímu buly v Rogers Place také přelet dvou stíhaček. A začalo se hrát. Teprve podruhé v historii soutěže dělilo dvě finálové bitvy 24 hodin, poprvé se tak stalo v roce 2009, kdy proti sobě stál Pittsburgh a Detroit.

Na první trefu se čekalo na konec 18. minuty, kdy po štrykování Tylera Seguina napálil puk do šibenice Corey Perry. Vítěz Stanley Cupu z roku 2007 s Anaheimem skóroval ve druhém utkání po sobě a celkem zaznamenal v letošním play off čtvrtou trefu. Na tribuně mu mocně aplaudovala i manželka Blakeny, která je jako jedna z mála žen finalistů v edmontonské "bublině" osobně přítomná. Na střely byla v první třetině aktivnější Tampa, která jich vyprodukovala 10, Stars pouze osm.

Do druhé dvacítky nenastoupil slovenský zadák Andrej Sekera, Dallas pokračoval jen s pěti obránci.

V čase 24:37 Lightning srovnali. Ondřej Palát zakončil fantastickou individuální akci forhendovou kličkou, na kterou byl Chudobin krátký, a bodoval ve čtvrtém utkání v řadě. Pro rodáka z Frýdku-Místku šlo o jedenáctý zásah v letošním play off.

VIDEO: Podívejte se na senzační gól Ondřeje Paláta

Ve 44. minutě platilo otřepané hokejové pořekadlo nedáš/dostaneš. Joe Pavelski ve velké příležitosti jen vyprášil betony Andreje Vasilevskiho, který v letošním play off nechyběl v sestavě Tampy ani vteřinu, a o pár vteřin později na modré čáře vypustil dělový projektil jeho krajan Mikhail Sergačev. Puk po jeho ráně cinknul o tyčku a Lightning otočili skóre na 2:1.

Devět minut před třetí sirénou měl Dallas výbornou příležitost srovnat skóre. Erik Černák trefil Pavelskiho holí do obličeje a byl vyloučen. Stars ale početní výhodu nevyužili a na Vasilevskiho vypustili jen jednu střelu. Dobrou práci v oslabení odvedl i český obránce Jan Rutta.

Mrzet je to ale nemuselo, v čase 53:15 skóroval z dorážky 36letý veterán Pavelski a 13. gólem v play off se vyrovnal na čele tabulky střelců Braydenu Pointovi. GM Dallasu Jim Nill a jeho euforická radost ve VIP lóži se okamžitě stala vděčným soustem pro režiséry přímého přenosu. Pro Pavelskiho šlo o 61. trefu v play off v kariéře, žádný v Americe narozený hokejista není lepší.

Joe Mullen se trefil 60x, Mike Modano, bývalá ikona Dallasu, 58x.

A když v závěru utkání zazvonil Anthony Cirelli jen na tyčku branky Antona Chudobina, muselo podruhé v řadě rozhodnout souboj Tampy a Dallasu prodloužení. Oba týmy měly před jeho startem v přidaném čase skvělou bilanci, Dallas vyhrál pět ze šesti (jediná porážka přišla ve čtvrtém finále), Tampa dokonce šest ze sedmi.

Prvních přidaných 20 minut nabídlo defenzivní podívanou a jen osm střel na branku, jen jediná pak byla od hokejistů Dallasu. Neuvěřitelnou bitvu rozhodl v 90. minutě dorážkou a svým druhým gólem v utkání kanadský útočník Corey Perry. Díky němu Dallas stále žije, navázaní na jediný titul v historie organizace z roku 1999 je stále reálné.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:37. Palát, 43:38. Sergačjov Hosté: 17:52. Perry, 53:15. Pavelski, 89:23. Perry Sestavy Domácí: Vasilevskij (McElhinney) – Rutta, Hedman (A), Shattenkirk, McDonagh (A), Černák, Sergačjov – Kučerov, B. Point, Palát – T. Johnson, Cirelli, Killorn (A) – Coleman, Gourde, Goodrow – Verhaeghe, Paquette, Maroon. Hosté: Chudobin (Oettinger) – J. Klingberg (A), Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Hanley, Sekera – Radulov, Pavelski, Ja. Benn (C) – Perry, Seguin (A), Kiviranta – Gurjanov, Dickinson, Janmark – Caamano, Dowling, Cogliano. Rozhodčí O'Rourke, Kozari – Amell, Cherrey Stadion Rogers Place, Edmonton, AB

