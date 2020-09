Tak slaví Tampa! Radost v bublině, šampaňské z poháru i davy ve městě

Brayden Point, 13. minuta – 1:0. Blake Coleman, 28. minuta – 2:0. Trefy šestého souboje finále NHL mezi Tampou a Dallasem, které přisoudily Stanley Cup Lightning.

V úplném závěru mohl přidat ještě definitivní gólovou tečku za sezonou Barclay Goodrow, ale prázdnou branku Stars čtyři sekundy před koncem minul. Rychlé zakroucení hlavou po zklamání z neproměněné šance ale vystřídala erupce nadšení a radosti.

Hokejka a rukavice letěly vzduchem a kanadský útočník pelášil přes celé kluziště k druhé brance, kde už křepčili jeho spoluhráči v čele s gólmanem Andrejem Vasilevskim, jenž za zvuku závěrečné sirény políbil svou masku poté, co vychytal svou první nulu v play off.

Tampa vybojovala druhý Stanley Cup v klubové historii. Když slavila v roce 2004 parta kolem Vincenta Lecavaliera či Martina St. Louise po domácím sedmém duelu s Calgary (2:1), div že se do posledního místa napěchované St. Pete Times Forum (dnešní Amalie Arena) neotočilo vzhůru nohama.

Po 16 letech se Lightning dočkali Stanley Cupu podruhé, tentokrát ale v úplně jiné atmosféře. Dalo by si říct, že se vše otočilo o 180 stupňů. Kvůli koronavirové pandemii byly účastníci play off NHL izolování v bublině. Hrálo se bez diváků v Torontu a Edmontonu (zde proběhl finálový boj).

Ačkoliv uspěli hráči Tampy v nezvyklém prostředí, nenechali si zkazit oslavy. Dokonce je přiblížili klasickému modelu. Poté, co Victor Hedman převzal cenu pro nejužitečnějšího hráče play off, došlo na nejočekávanější moment.

Kapitán Steven Stamkos, obležen spoluhráči, převzal od sekretáře NHL Garyho Betmanna Stanleyův pohár. A ač před prázdnými tribunami, užil si s ním nad hlavou oslavné kolečko. Stejně jako po něm Hedman, Coburn, McDonagh a další. Dostalo se i na Čechy Ondřeje Paláta a Jana Ruttu.

Oslavy pokračovaly dál v útrobách edmontonského stadionu. Nechyběly tradiční doutníky a došlo i na pití šampaňského přímo ze Stanley Cupu.

DRINK UP BOYS!! ⚡️ pic.twitter.com/sLUdp0VQHS — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

Back To Back....Thats all 🍾 pic.twitter.com/8yTNjW0o09 — Pat Maroon (@patmaroon) September 29, 2020

Živo bylo také přímo v Tampě. Fanoušci se už několik hodin před šestým duelem, stejně jako před tím pátým, který už mohl rozhodnout, scházeli u domovského stadionu, před nímž následně sledovali projekci zápasu. „We want cup, we want cup“ (my chceme pohár) zaznělo několikrát během utkání z jejich úst. A dočkali se. Po uplynutí poslední sekundy třetí třetiny propukly velké oslavy. Obrovská radost, výkřiky nadšení, dojetí. Nic z toho nechybělo.