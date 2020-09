Konec po 15 letech. Lundqvist už se loučil: Úžasná jízda! Kam zamíří?

Zatím to bylo veřejné tajemství. „Henrik Lundqvist navzdory ještě rok platné smlouvě vyklidí svou kóji v Madison Square Garden,“ šuškalo se po barech na Manhattanu. Dle několika zámořských zdrojů Rangers v noci ze středy na čtvrtek konečně odkryjí karty a oznámí, že svou brankářskou legendu vyplatí ze smlouvy. Svazek, který trval plodných 15 let, se přetrhne. Co bude dál?

Však si to pamatujete. Náznaků o konci Lundqvista a vsazení na mladé ruské vlčáky Igora Šesťorkina s Alexandarem Georgievem, bylo dost. „Rovnou říkám, že tři brankáře v příští sezoně mít nebudeme,“ prohlásil v torontské bublině prezident Rangers John Davidson.

Šesťorkin a Georgiev dohromady zatěžují jeho rozpočet jen necelými dvěma miliony dolarů (925 000 + 792 500 dolarů) a v základní části ukázali, že hozenou rukavici zdvihnout umí. Procentuální úspěšnost zákroků i brankový průměr měli lepší než ikonický Švéd. Jen 30 odchytaných zápasů bylo pro Lundqvista za 15 let v Rangers o parník nejnižší číslo.

„Zase se pro nás obětoval a my ho zase nechali ve štychu. Je mi to strašně moc líto, zasloužil si od nás mnohem víc,“ sypal si o pár dní později popel na hlavu Chris Kreider, když Rangers zkraje srpna v předkole potřetí nestačili na Carolinu a vypadli z play off. Po dvouleté absenci se účast člena Original Six v play off smrskla na pouhé čtyři dny a 180 minut hracího času.

Z Kreiderových slov každý vycítil, že pokračování oblíbeného spoluhráče nepředpokládá. Lundqvist navíc ani poslední zápas proti Hurricanes nechytal, kouč David Quinn upřednostnil ne úplně zdravého Šesťorkina, čímž přerušil Švédovu úžasnou sérii 129 utkání v nadstavbě v řadě.

V noci z úterý na středu Sportsnet.ca na svém twitteru informoval: Po 15 letech bude Henrik Lundqvist vyplacen ze smlouvy! A přidal se i New York Post, NY Times nebo uznávaný novinář Frank Seravalli. Prostě všichni. Král se prostě v noci rozloučí.

Rangers buying out Henrik Lundqvist in bittersweet end of an era https://t.co/CUtsBNkNfr pic.twitter.com/EbJG2EIeAv — New York Post Sports (@nypostsports) September 29, 2020

Během středečního odpoledne se spekulace potvrdily, když se sám Lundqvist rozloučil s fanoušky na svém twitterovém účtu. „Děkuju za všechno! Před 15 lety jsem hrál svůj první zápas za Rangers. Přišel jsem sem s velkými nadějemi a velkými sny, ale ve své nejdivočejší představivosti jsem si nikdy nedokázal představit úžasnou jízdu, která ležela před námi,“ napsal na úvod.

„Reprezentování této organizace bylo největším zdrojem hrdosti a radosti v mém životě. Jsem vděčný za příležitost, za přátelství a za všechny skvělé vzpomínky vytvořené v červené, bílé a modré barvě. Navždy si budu vážit mého času jako Ranger,“ zněl druhý tweet.

„Z celého srdce děkuji!“ dodala ikona dojemně na závěr.

THANK YOU FOR EVERYTHING!

15 years ago, I played my first game for @NYRangers I came here with high hopes and big dreams but in my wildest imagination, I could never have pictured the amazing ride that lay ahead.. pic.twitter.com/uo0HJMZnCj — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) September 30, 2020

San Jose, New Jersey, nebo Švédsko?

Jeho sedmiletý kontrakt začal platit v sezoně 2014/15 (59.5 milionů dolarů celkově, 8.5 milionu na rok) a měl expirovat po konci ročníku 2020/21. Nestane se, Rangers vykoupí poslední rok smlouvy, což jim pod platovým stropem, který v aktuálním ročníku činil téměř 83 milionů dolarů (kvůli COVIDU-19 ale zřejmě bude nižší), ušetří tři miliony pro sezonu následující. A naopak přidá 1.5 milionu do rozpočtu té následující.

Pro zajímavost: pokud COVID-19 umožní, aby příští sezona NHL vůbec začala, budou Rangers muset platit ještě čtyři členy mimo soupisku. Kromě Lundqvista i Brada Richardse (bývalý dlouholetý asistent kapitána v Rangers ukončil kariéru v roce 2016, když oblékal dres Detroitu), Dana Girardiho, Ryana Spoonera a úřadujícího vítěze Stanley Cupu s Tampou Kevina Shattenkirka.

With #NYR expected to buyout 👑 Henrik Lundqvist tomorrow, as reported by @DarrenDreger, Rangers will now have nearly $13 million in dead cap space next season.



Shattenkirk buyout $6.08 million

Lundqvist buyout $5.5 million

Girardi buyout $1.11 million

Spooner buyout $300k — Frank Seravalli (@frank_seravalli) September 29, 2020

38letý rodák z Åre se na trhu volných hráčů, který se otevře 9. října v 18.00 SEČ, ukáže poprvé v kariéře.

Kam by mohl vítěz Vezina Trophy z roku 2012 (ještě dvakrát byl v TOP 3) zamířit? Gró je zřejmé, musí jít o tým s reálnou šancí na Stanley Cup. Nejblíže se ke stříbrnému grálu Lundqvist dostal v roce 2014, Rangers ale padli ve finále s Los Angeles 1:4. Experti nabízí variantu s New Jersey (Mackenzie Blackwood + Cory Schneider), které ovšem nesplňuje podmínku o ambicích na Pohár. Na papíře silní Devils letos udělali za 69 utkání jen 68 bodů a byli šestou nejhorší organizací v soutěži.

Ve hře by mohlo být i San Jose (Martin Jones + Aaron Dell), které ale také letos neprošlo do rozšířeného play off, nebo návrat do Švédska. Před odchodem za moře působil Lundqvist ve Frölundě.

Lundqvistův otisk v New Yorku ale nikdo nikdy nevymaže. Ze všech maskovaných mužů Rangers odehrál nejvíce utkání (887), pobral nejvíce výher (459) a vychytal nejvíce čistých kont (64). Pětkrát se účastnil Utkání hvězd a v jedenácti z patnácti sezon dostal svůj tým do play off, třikrát do finále Východní konference. Navíc je olympijským vítězem a mistrem světa. Klobouk dolů!

Pár dní dozadu opustil Rangers i zkušený zadák Marc Staal, který odehrál v NHL třináct sezon, všechny za Jezdce. Jeho novým působištěm bude Detroit, Red Wings získali také volbu ve druhém kole draftu. Protiváha? Prý budoucí „výměna“... Dokážete si Krále Hanka představit v Detroitu?