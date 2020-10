Český skaut před draftem NHL: Urve Myšák první kolo? Kdo bude dvojka?

Jednička je jasná. Na rozdíl od let minulých nezaznívá žádné „ale, co kdyby, možná“. Ne. Vítězem draftu NHL se s pravděpodobností hraničící s jistotou stane Alexis Lafreniére. Dnes večer v online burze talentů řeknou zástupci NY Rangers jeho jméno jako první. Dál už je situace zamíchaná. Dojde mezi top 31 borci i na Jana Myšáka? Odhady se různí.

Původně se měl draft NHL uskutečnit na konci června v Montrealu. Znáte tu parádu. Talenti se svými rodinami, zástupci všech klubů, fanoušci. Všichni se sjedou na jedno místo, aby byli u velké show. Šťastní teenageři se poprvé navléknou do dresů svých budoucích zaměstnavatelů. Nervy, napětí, radost a často i zklamání. Letos budou všechny tyto emoce mladí hráči prožívat doma u počítače. Draft proběhne online formou. Dnes v noci je na programu první kolo, zítra zbylých šest.

„Je to škoda, mrzí mě, že to nemůže proběhnout klasicky. Nicméně je to něco, co se nedá ovlivnit. Draft budu sledovat doma,“ říká Jan Myšák, jednoznačně největší česká naděje. Doufá, že své jméno na monitoru rozsvítí už dnes.

Vejde se do elitních 31 hráčů první rundy? Odhady expertů i skautů se různí, drtivá většina z nich ho má někde v rozmezí od 25. do 35. místa. „Zní to moc hezky, ale jsou to jen predikce. Může se stát opravdu cokoliv. Uvidíme. Já na tyhle žebříčky raději moc nekoukám,“ tvrdí litvínovský mladík. Velmi často se Myšák objevuje konkrétně na 31. místě, tedy jako poslední pick prvního kola. Tato volba patří San Jose. V dresu Sharks vidí šikovného útočníka například i Craig Button, šéf skautingu stanice TSN.

Myšákovi k pozitivním draftovým vyhlídkám podle expertů hodně prospěl lednový přechod z Vervy do kanadské juniorské soutěže. V OHL se v barvách Hamiltonu blýskl 25 body (15+10) ve 22 zápasech. „Několik skautů mi řeklo, že mi to ohromně pomohlo,“ potvrzuje hráč. S tím souhlasí i hokejový skaut Sam Stern. „Během svého krátkého, ale úžasného představení v OHL udělal hodně pro to, aby pochybovače vyvedl z omylu.“

SE SIMONOU...: Litvínovský klenot ve škole! Myšák měl poznat hrdiny z Nagana

Deník Sport oslovil i několik českých skautů, kteří pracují pro kluby NHL. Před draftem však mají mediální výstupy zakázány. Logicky, nikdo nechce odkrýt karty a naznačit byť jen sebemenší detail. Pod příslibem anonymity však přední tuzemský hledač talentů promluvil. Věří Myšákovi do elitní třicítky? „Šanci na první kolo má, za sebe ho ale vidím spíš na začátku druhého. Bude to na hraně. Tři měsíce v OHL mu hodně pomohly. Hrál proti svým vrstevníkům, ukázal, že góly dávat umí. Prosadil se, skauty zaujal.“

Před rokem přišel první Čech na řadu až ve třetím kole, jako celkově 87. byl tažen brankář Lukáš Pařík. Teď by to mělo být mnohem dřív. „Těším se. Hrozně se těším! Je tu den, o kterém jsem snil celý život. Zdálo se mi o tom opravdu často, teď se z toho stane realita. Můžu na sebe prozradit, že jsem i lehce nervózní,“ usmívá se Myšák.

Z dalších českých nadějí by se do stovky měli vejít ještě útočníci Jaromír Pytlík, Pavel Novák a možná také brankář Jan Bednář. Překvapit by mohl bek Sparty Michael Krutil, kterého Corey Pronman, analytik uznávaného webu The Athletic, zařadil ve svém žebříčku na 88. místo.

„Žádné české překvapení neočekávám. Jeden nebo dva další kluci možná mají šanci jít ve třetím kole, zbytek se dočká až v pozdějších kolech,“ dodává český skaut zpoza oceánu.

Koronavirus kromě samotných finálních draftových dnů zkomplikoval klubům také bližší oťukání mladíků. Pohovory normálně probíhají v rámci tzv. NHL Scouting Combine, kde mladíci podstupují fyzické i další testy. Letos se však tohle důkladné proklepnutí nekonalo. „S mnoha kluby jsem měl meetingy přes počítač. Mluvili se mnou manažeři, skauti, ale i psychologové. Snažili se mě lépe poznat, i z jiné stránky, než z té hokejové,“ popisuje Myšák.

Jedničkou draftu se stane na 99,9 procent Alexis Lafreniére. Právo na první volbu získali ve druhé fázi draftové loterie New York Rangers. V zákulisí se v minulých týdnech spekulovalo o tom, zda nejvyšší pick nevymění jinam, jelikož klubu chybí generační střední útočníci a Lafreniére je křídlo. Aktuálně se však tento krok jeví jako nepravděpodobný.

„Pokaždé, když můžete vybírat jako první, je to výjimečný rok, všichni to víme,“ má jasno generální manažer Rangers Jeff Gorton. V poslední sezoně nasbíral Lafreniére v 52 zápasech QMJHL 112 bodů (35+77) a byl podruhé vyhlášen nejužitečnějším hráčem CHL (všech čtyř elitních kanadských juniorských lig). Obhájil loňské prvenství. Kromě něj se to v historii povedlo jen Sidneymu Crosbymu.

„Je to chytrý hráč a jeho hokejové IQ je na nejvyšší úrovni. Není to jen technicky výjimečný útočník, ale také se sráží, dokončuje souboje a je opravdu zábavné ho sledovat. Když je na ledě, tak to cítíte,“ napsal o Lafreniérovi Jean-Francois Damphousse z Centrálního skautingu NHL.

Následovat by ho měl buď další Kanaďan Quinton Byfield nebo Tim Stützle z Německa. „Bude čistě na potřebách Los Angeles, na koho z druhého místa ukážou. Buď zvolí talent v podobě Stützleho, nebo postavu a důraz Byfielda. Tím nechci říct, že Byfield nemá talent, ale za mě je rozdíl mezi těmito dvěma patrný. Já bych svému týmu doporučil určitě Stützleho,“ odkrývá špičkový český skaut.

Elitní desítka draftu podle deníku Sport 1. Alexis Lafreniére (Kanada) > NY Rangers

2. Tim Stützle (Německo) > Los Angeles

3. Quinton Byfield (Kanada) > Ottawa

4. Marco Rossi (Rakousko) > Detroit

5. Jake Sanderson (USA) > Ottawa

6. Cole Perfetti (Kanada) > Anaheim

7. Jamie Drysdale (Kanada) > New Jersey

8. Lucas Raymond (Švédsko) > Buffalo

9. Alexander Holtz (Švédsko) > Minnesota

10. Anton Lundell (Finsko) > Winnipeg