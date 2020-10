Prospal popisuje tažení Tampy. A proč ho žere, že mu Stanley Cup unikl?

Nejmenší muž soupisky Tampy Bay Brayden Point právě vstřelil svůj 14. gól v play off. • profimedia.cz

Andrej Vasileski symbolicky v posledním utkání v play off vychytal první čisté konto. • profimedia.cz

Conn Smythe pro nejužitečnějšího hráče play off získal švédský obránce Victor Hedman. • profimedia.cz

V šestém finálovém duelu play off NHL Tampa porazila Dallas 2:0 a sérii ovládla 4:2. • profimedia.cz

Z nejcennější hokejové trofeje na světě se radují i obránce Jan Rutta, který do rozhodujícího duelu nezasáhl, a útočník Ondřej Palát. Díky nim se počet českých vítězů Stanley Cupu rozšířil na 28. • profimedia.cz

Druhou sezonu po sobě vyhrál Stanley Cup útočník Pat Maroon, kterému se to v červnu 2019 povedlo s rodným St. Louis. Žádný jiný hráč Tampy Bay na stejný úspěch předtím nedosáhl. • profimedia.cz

Hokejisté Tampy Bay podruhé v historii a poprvé od roku 2004 vyhráli Stanley Cup. V šestém finálovém duelu play off NHL porazili Dallas 2:0 a sérii ovládli 4:2. • profimedia.cz

Dlouhých 16 let vyhlíželi fanoušci Tampy druhý Stanley Cup klubové historie. V roce 2004 Lightning ve finále zdolali Calgary, před pěti lety jim druhý Pohár vyrvalo Chicago. Teď konečně jsou jejich miláčkové opět králi NHL, Dallas srazili 4:2, což si o středeční noci zasloužilo na Floridě obrovskou party. • Reuters

Steven Stamkos, kterému operovaný břišní sval umožnil v play off odehrát jen necelé tři minuty, stihl ve třetí finálové bitvě vstřelit Dallasu jednu branku. • Reuters

Pavel Palát, otec vítěze Stanley Cupu Ondřeje Paláta, si na oslavu dal doutníček. Skočil s ním do ledového bazénu • Archiv Pavla Paláta

Brayden Point a Nikita Kučerov z Tampy vytvořili společně s Ondřejem Palátem nejproduktivnější útok play off NHL • ČTK / AP / JASON FRANSON

Hokejisté Tampy Bay podruhé v historii a poprvé od roku 2004 vyhráli Stanley Cup. V šestém finálovém duelu play off NHL porazili Dallas 2:0 a sérii ovládli 4:2. • profimedia.cz

Šest let kariéry strávil v týmu, který naposledy vyhrál Stanley Cup. Někdejší útočník Václav Prospal tedy prostředí šampionů skvěle zná. „Byla to krásná jízda,“ popisuje současný kouč budějovického Motoru. V rozhovoru pro páteční Sport Magazín vysvětluje, proč byl tým Tampa Bay Lightning zaslouženým vítězem, nevynechá ani pro něj stále citlivé téma. Na sezonu 2003/04 si odskočil do Anaheimu, a zrovna Tampa vyhrála… „Žere mě to!“ přiznává i po letech.