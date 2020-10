Obří brankářské rošády. Tři hvězdy a vítězové Stanley Cupu mění dres!

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Nick Bonino byl z Nashvillu vyměněn do Minnesoty • twitter.com

198 centimetrů vysoký brankář Devan Dubnyk se stěhuje z Minnesoty do San Jose. • Profimedia.cz

Americký útočník Paul Stastny byl po dvou letech strávených v dresu Las Vegas vyměněn zpět do Winnipegu, odkud ke Golden Knights přicházel • profimedia.cz

Švédský brankář Jacob Markström odchází z Vancouveru do Calgary, kde bude velkou konkurencí pro českého gólmana Davida Ritticha • profimedia.cz

Corey Crawford, který dosud v NHL působil výhradně v Chicagu, posílil New Jersey. • profimedia.cz

Byla to jízda. Jen za první den po otevření trhu s volnými hráči domluvily týmy 78 nových dealů. Největší pecky? Jednoznačně na gólmanském postu. Ikony poslední dekády mění zavedené pořádky a stěhují se za novými ambicemi. Henrik Lundqvist míří do Washingtonu, Corey Crawford do New Jersey a Braden Holtby do Vancouveru. Dostalo se i na Čechy. Dvouletý kontrakt si vysloužil střelec Dominik Kubalík , horkou Floridu okusí Radko Gudas.

„Chci vidět sám sebe, jak zvedám pohár nad hlavu. To je moje obrovská motivace,“ nerozpakoval se po podpisu nové smlouvy Henrik Lundqvist. Dlouholetý vládce brankoviště Rangers musel hledat novou destinaci poté, co ho vedení vykoupilo z posledního roku smlouvy. A král Henrik ještě končit nechce. Ještě před sebou má vidinu Stanley Cupu. „Dopředu jsem navíc řekl, že s Ovečkinem nebudu dělat tréninky na střelu z první,“ dodal Švéd se smíchem pro web The Athletic.

Místo pro Lundqvista ale musel nejdříve někdo uvolnit. Capitals tak opouští hrdina vítězné jízdy z roku 2018 Braden Holtby. Vzhledem k tomu, že poslední dva ročníky v jeho podání byly bídné, prodloužení smlouvy se nečekalo. V hlavním městě Spojených států nyní budou spoléhat kromě Lundqvista především na mladého Ilju Samsonova. Holtby byl nucen se poohlédnout jinde a vybral si Vancouver, kde zakotví na dva roky. „Někdy vám změna týmu může pomoci oživit vaši hru,“ řekl toužebně.

Canucks se museli poohlédnout jinde poté, co se tamní jednička Jacob Markström rozhodla po následujících šest let hájit barvy Calgary. Změna dresu v podání Markströma znamená značné komplikace pro Davida Ritticha. Český brankář Flames se zpočátku bude muset spokojit s rolí dvojky, protože jeho nový švédský parťák má za sebou sezonu, kdy rázně rozrazil dveře do místnosti určené pro brankářskou ligovou šlechtu.

Výtečné výkony v play off pomohly k zisku tříleté jistoty Antonu Chudobinovi. Dallas ocenil, že ruský gólman dovedl tým až do finále. Obrovské jméno vítají v kabině New Jersey. Dvojnásobný držitel Stanley Cupu Corey Crawford po třinácti letech dává sbohem Chicagu. Vysoký věk a nabobtnávající seznam zranění v posledních letech odradily tamní vedení od prodloužení kontraktu. Devils věří, že pětatřicetiletý Kanaďan především pomůže ve vývoji mladému MacKenzie Blackwoodovi, se kterým se počítá jako s jasnou budoucí jedničkou.

Kdo ještě donedávna byl v podobné pozici jako Blackwood, tedy že byl považován za mladou a jasnou jedničku, tak je Matt Murray. V roce 2017 se zdálo, že Pittsburgh má na dlouho dopředu vystaráno. Kanadský borec vychytal dva poháry v řadě a stal se miláčkem fandů Penguins. Střih. Podzim 2020. Murray je vyměněn do trápící se Ottawy, kde podepisuje smlouvu na čtyři roky. Penguins totiž museli volit, kterého brankáře si ponechají. Smlouvy končily jak Murraymu, tak parťakovi Tristanu Jarrymu. „Podepsat oba bude těžké,“ nechal se slyšet generální manažer Jim Rutherford. A zvolil Jarryho před trápícím se Murraym.

Došlo i na dlouholetou smlouvu za těžké miliony. Už nyní je jasné, že nejvýraznější jméno na trhu volných hráčů, Alex Pietrangelo, změní dres. Jeho stávající chlebodárce ze St. Louis si totiž pořídil nového obránce číslo 1, když nalákal na sedmiletou smlouvu a roční gáži 6,5 milionu dolarů Toreyho Kruga. Ještě donedávna zadák Bostonu tak bude nastupovat v dresu týmu, který mu připravil krutou porážku v sedmém zápase finále Stanley Cupu v minulém roce. Útočník Blues Robert Thomas na to ihned zaregoval na Twitteru, kde sdílel fotku tvrdé srážky právě s Krugem a s popiskem: „Stali jsme se právě nejlepšími kamarády?“

A vzhledem k tomu, že největší ryby z jezera volných hráčů stále nikdo nevylovil, nejsou rozhodně megalomanské smlouvy u konce. Bez angažmá zatím zůstává již zmíněný Pietrangelo, Taylor Hall, nebo Ryan Nugent-Hopkins.