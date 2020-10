Největší šok draftu: Rus (19) se vyloupl z ničeho, čím očaroval Columbus?

Největší překvapení draftu NHL. Bez debat. Columbus si na 21. pozici vybral ruského mladíka Jegora Činachova a způsobil poprask napříč celou ligou. První kolo je totiž vyhrazeno talentům, o kterých se mluví měsíce dopředu. Jejich pořadí se sice mění, ale jména nikoliv. Devatenáctiletý Rus, který mohl být draftován už v minulém roce, mezi největšími prospekty rozhodně nebyl. O to více volba Blue Jackets šokovala.

Za překvapivým tahem Columbusu stojí především generální manažer Jarmo Kekäläinen. „Je to velice technicky schopný útočník a dovede střílet góly. V devatenácti letech je jedním z top hráčů Omsku v KHL a je v něm nesmírný potenciál,“ představil Jegora Činachova.

Především druhá věta je klíčová. Zatímco při minulém draftu si ruského mladíka nikdo nevybral, nyní je nečekanou hvězdou prvního kola především díky výkonům v posledních týdnech.

Pokud by se totiž draft odehrál v běžném termínu na konci června, neměl by rodák z Omsku nejspíš na podobné umístění šanci. Důvodem pro jeho brzkou volbu je pět branek ve dvanácti zápasech v aktuální sezoně KHL.

Mladík hraje v Avangardu ústřední roli a dokázal, že se dovede prosadit v dospělém hokeji na nejvyšší úrovni. „Je to výhoda. Pandemie otevřela nové možnosti a chlapci dostali možnost hrát KHL ve chvíli, kdy všechny ostatní ligy stojí. První kolo je velkým úspěchem,“ řekl pro agenturu TASS legendární útočník a nynější trenér Igor Larionov.

Činachov přitom mohl být už rok součástí jiné organizace. Jeho volbu odložil minulý ročník v ruské juniorce, který mu vůbec nevyšel. Letos už to bylo jiné. „Je to hráč, který od loňska udělal značný progres. Jeho sezona před minulým draftem byla špatná, letos dominoval,“ popsal hráčův vývoj pro web The Athletic expert na mladé hokejisty Corey Pronman.

I tak se však jméno ruského forvarda objevovalo v predikcích skautů až ve druhé stovce. Jinde nebyl v týmových poznámkách vůbec. Jeho akciím rozhodně nepomohl ani fakt, že chyběl ve výběru juniorské reprezentace sborné na posledním mistrovství světa.

Ano, jde sice o talentovaného hráče, ale jeho vývoj v juniorském věku se výraznějším způsobem nevymykal vývoji jiných nadějných vrstevníků. Jenže jak se zdá, dvanáct povedených duelů v Omsku stačilo k tomu, že zaujal Blue Jackets natolik, aby na něj použili vysoce ceněnou první volbu.

S takovým rozhodnutím nepočítali ani pracovníci televize přenášející draft, protože ve chvíli, kdy Kekäläinen oznámil svou volbu, bylo slyšet jen šustění papíru, jak se komentátoři rychle snaží nalézt alespoň základní informace o omském střelci. „Myslím, že je to ruské křídlo,“ prohlásil ve studiu se smíchem legendární manažer Brian Burke.

Takže, v čem tedy může Činachov v budoucnu Columbusu pomoci? „Jeho největší hodnota je rozhodně mimo držení kotouče. Je to prostě zakončovatel akcí,“ shrnul jeden ze zámořských skautů. Tudíž mraky branek. V to vedení Blue Jackets doufá v dohledné době. Jak už to u podobných tahů bývá, z Kekäläinenovy volby se může vyklubat kompletní fiasko, nebo geniální tah. Nic mezi tím.

Columbus navíc riskuje tím spíš, že v zásobě nemá velkou zásobu mladých talentů. V posledních pěti letech vybírali v prvním kole jen třikrát a jen Pierre-Luc Dubois má z draftovaných hráčů za sledované období v týmu pevné místo. Činachov si na premiérové zámořské chvíle s největší pravděpodobností bude muset minimálně rok počkat. Neočekává se jeho okamžitý přesun z KHL. Už teď je ale jasné, že půjde o jednoho z nejsledovanějších hráčů historie draftu vybraného v prvním kole.