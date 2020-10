Příběhy draftu NHL: německé první kolo, telefon od kouče i znaková řeč

Co také přinesl draft? Německé první kolo, telefonát od kouče i znaková řeč

Co také přinesl draft? Německé první kolo, telefonát od kouče i znaková řeč • FOTO: Koláž iSport.cz

Jednička mezi hráči tmavé pleti

Až do letošního roku byli nejvýše draftovanými hráči tmavé pleti Evander Kane a Seth Jones na čtvrtém místě. Útočník Quinton Byfield se musí sžít s tím, že teď budou oči afroamerické komunity v ledním hokeji upřeny hlavně na něj. Los Angeles Kings si ho totiž vybrali jako celkovou dvojku. „Je to působivé pro hráče tmavé pleti. Především poté, co se v naší společnosti a v naší hře v poslední době odehrává. Myslím, že pro něj je pozice nejvýše draftovaného hráče speciálním úspěchem,“ řekl Kane.