Kontroverzní majitel Ottawy šokuje: Stanley Cup budeme mít do čtyř let!

V počtu vítězství je Craig Anderson nejúspěšnějším maskovaným mužem klubové historie, více čistých kont než on nasbíral jen Patrick Lalime. Hned čtyřikrát také dostal Ottawu do bojů o Stanley Cup. Ale novou smlouvu si nevysloužil. • profimedia.cz

Šéf Ottawa Senators Eugene Melnyk je přesvědčený, že jeho tým získá do čtyř let Stanley Cup • profimedia.cz

Ottawa Senators podle svého majitele do čtyř let vybojují Stanley Cup • Profimedia.cz

Kontroverzní majitel Ottawa Senators Eugene Melnyk je přesvědčený, že jeho tým do čtyř let získá Stanley Cup • koláž iSport.cz

Zámořská NHL si zarytě drží fasádu profesionality a naleštěné show. Velkohubé titulky se tolik nepěstují, hráčských eskapád ubývá. Výjimkou, která čeří vody, je ale Eugene Melnyk, majitel ottawských Senators. Ten pro prohlášení, která zákonitě budí emoce, nikdy nechodí daleko. „Opravdu věřím, že do čtyř let vyhrajeme Stanley Cup. Během následujících čtyř let se to může stát opravdu kdykoliv,“ prohlásil odvážně.

V roce 2017 chybělo Ottawě vedené Erikem Karlssonem a Markem Stonem jedno vítězství k účasti ve finále Stanley Cupu. V sedmém zápase finále konference tehdy zvítězil v druhém prodloužení Pittsburgh, což odstartovalo strmý sešup Senators z předních příček. Rok 2018 znamenal předposlední místo v lize. O rok později z toho bylo dokonce poslední místo a letos pro změnu znovu předposlední. To nejsou bůhvíjaké vyhlídky pro nenadálý skok do skupinky největších ligových favoritů.

Majitel Eugene Melnyk to ale vidí jinak. Vzhledem k vysokému věku a pandemické situaci tráví čas na svém sídle na Barbadosu. „Musím být mimo lidi,“ popsal stroze svůj karibský pobyt. Ve svém úkrytu ve spolupráci s týmovým vedením připravil tzv. „vítězný manuál.“

Dokument o 112 stranách, kde je přesně popsáno, jakým způsobem bude v následujících ročnících každý hráčský post posilněn tak, aby ze Senators šla po letech znovu hrůza. Škarohlídi by mohli namítnou, že manuál by klidně mohl mít o několik set stránek navíc, protože udělat z Ottawy znovu vítěznou mašinu, bude fuška.

Nejproduktivnější hráči Ottawy v minulé sezoně Brady Tkachuk 44 bodů (21+23) - 104. v lize

Connor Brown 43 bodů (16+27) - 116. v lize

Jean-Gabriel Pageau 40 bodů (24+16) - 134. v lize.

Anthony Duclair 40 bodů 23+17 - 135. v lize

Thomas Chabot 39 bodů 6+33 - 147. v lize

„Víme, jak na to,“ prohlásil několikrát v rozhovoru pro web Financial Post Melnyk. Ottawa se v tuto chvíli může opřít o tři velká jména. Bradyho Tkachuka, obránce Thomase Chabota a čerstvě podepsaného brankáře Matta Murrayho. Jinak je současný kádr jeden z nejslabších v lize. Zdá se, že se jedná o další z rozmarů kanadského podnikatele, jako když v roce 2017 jen tak zničehonic nadhodil, že by se Ottawa mohla v dohledné době přestěhovat, což byl pro skalní fanoušky absolutní šok. Majitel Senators potom svá slova bagatelizoval s tím, že je tak nemyslel.

Co tedy mohlo vlít tak pozitivní krev do Melnykových žil? „Jakožto podnikatel musím diverzifikovat příjmy, ale hokej je věc, kterou miluji ze všeho nejvíc,“ okomentoval důvody své víry v úspěch. Upřímně, jen víra bude málo. Jistě, Ottawa si na posledním draftu zamluvila služby dvou vysoko hodnocených talentů Tima Stützleho a Jakea Sandersona, ale ani jeden z nich nemá potenciál Sidney Crosbyho jen silou vlastního talentu otočit směřování celé organizace.

Pragmatickým okem řečeno, úspěch bude už to, pokud se Ottawa do čtyř let stane týmem, který bude v poklidu schopen proklouzávat opakovaně do vyřazovacích bojů. Stanley Cup by byl velkým překvapením. Melnykově víře navzdory.