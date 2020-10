Plán NHL: start v lednu i kompletní program. Ale je to vůbec možné?

Daly absolvoval v pátek spolu se šéfem soutěže Garym Bettmanem videokonferenci s generálními manažery klubů NHL, při níž probrali různá témata, ale tím hlavním byla nadcházející sezona a její podoba. "Naším cílem je začít hned 1. ledna a odehrát sezonu v plném rozsahu," uvedl pro zámořská média Daly.

"Přestože tohle avizujeme, jsme si zároveň velmi dobře vědomi, že to celé závisí na mnoha různých věcech. Takže sezona může mít nakonec reálně i odlišnou podobu a program v základní části se celý neodehraje. Možná nebudeme hrát do léta, možná nezačneme toho 1. ledna. Stále tu přetrvává spousta nejistoty," přiznal Daly.

Severní Amerika bojuje s nárůstem počtu nakažených nemocí covid-19. I proto Bettman s Dalym zdůraznili při jednání s generálními manažery, že na konečná rozhodnutí ohledně toho, kdy a jak se sezona odehraje, je zapotřebí ještě nějaký čas.

"Řekli jsme jim, že vyhodnocujeme všechny možnosti a že shromažďujeme spoustu informací a dat, ale nemusíme dělat žádná rozhodnutí ihned, neboť je zapotřebí ještě počkat, abychom pracovali s nejlepšími informacemi a pak udělali také ta nejlepší možná rozhodnutí," prohlásil Daly. "O konkrétních úpravách a možných změnách, které také zvažujeme, jsme nehovořili, ale je zřejmé, že jich je v závislosti na různých věcech mnoho," dodal Daly.

Již ve čtvrtek zrušila NHL kvůli koronavirové krizi zápas pod širým nebem, který byl plánovaný na první den roku 2021, i Utkání hvězd. V obou případech je předběžným náhradním termínem až další rok 2022.

Akce Winter Classic se měla odehrát v Minneapolis, na baseballovém stadionu Target Field měli nastoupit hráči domácí Minnesoty a celku St. Louis. Utkání hvězd NHL se chystal ve své hale BB&T Center v Sunrise hostit celek Florida Panthers, 66. ročník tradiční exhibice byl plánován na poslední lednový víkend.

