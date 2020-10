Hvězdné zápůjčky NHL do Evropy: veterán Jumbo Joe, Češi i Seider

Malá výluka. I tak lze v nadsázce nazvat aktuální situaci s odloženým začátkem sezony NHL. Díky nejistému startu základní části dostalo mnoho skvostných hokejistů zelenou k tomu, aby svoje umění ukazovali na evropských kluzištích. Většinou jde o mladé, talentované hráče, jejichž týmy se děsily dlouhé pauzy, která by jejich poklady čekala. Proto svolili k hostováním, aby nepřišli o zápasové vytížení. Do vybrané sedmičky se dostali i dva Češi!

Hronek je obrannou jedničkou Red Wings. A ani mezi tuzemskými zadáky nemá konkurenci. Před sebou má v zámoří klíčový ročník, protože mu po něm končí nováčkovská smlouva. I proto přišel do Hradce, nechtěl vlétnout do nové sezony po desetiměsíční pauze. Dokud se Extraliga nepřerušila kvůli vládním opatřením, Hronek ukazoval, že je schopnostmi odskočený od ostatních.

Jesperi Kotkaniemi (Ässät)

Produktivita: zatím nenastoupil

Trojka draftu z roku 2018 uhranula fanoušky ihned po příchodu do NHL. Montreal v něm chová klenot, talentovanějšího hráče na soupisce nemá. Držitel zlaté medaile z juniorského šampionátu z před dvou let si odskočil do domovského Finska, aby se, podobně jako Hronek, připravil na sezonu, po které bude licitovat o podmínkách nové smlouvy. Ve hře jsou velké miliony. Hostování se dohodlo čerstvě, proto ještě finský šikula k duelu nenastoupil.