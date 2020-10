Gretzky musel jít, on ne. Nikdy nehrál, plnil lahve. A stal se legendou (†57)

Joey Moss se narodil jako dvanácté dítě ze třinácti sourozenců. Trpěl Downovým syndromem. Do klubu ho přivedl Wayne Gretzky, který svého času randil s jeho sestrou, zpěvačkou Vikki Mossovou, a přimluvil se za něj u manažera Glena Sathera. Od roku 1984 se Moss začal starat o kabinu Oilers a vypomáhal kustodům.

Plnil láhve nápoji, vozil prádlo na praní, chystal výstroj. Snažil se hlavně dělat dobře všechno, co dostal za úkol a co bylo potřeba. Ale nebyl jen nosič pytlů či maskot. Ze zprvu zakřiknutého, nesmělého kluka se stala jedna z ikon klubu. „Joey byl především úžasný člověk. Jeho nefalšovaná vášeň a oddanost organizaci Oilers, hráčům a hře ovlivnila bezpočet členů hokejové komunity. Svůj odkaz nezanechal jen v kabině, nýbrž v celé Oil Country,“ prohlásil hlavní kustod edmontonského mužstva Jeff Lang.

Generace hráčů od Gretzkyho a Marka Messiera po Douga Weighta a Connora McDavida propojuje jediný člověk. A tím byl právě Joey Moss. Zažil s nimi úplně všechno. „Dal jsem hattrick a on byl první, kdo na mě skočil. Jakmile jsem se popral, v kabině ke mně přišel a zeptal se: ‚Jsi O.K.?‘ Když nás druhý den čekal těžký boj a já cítil trochu úzkost, poznal to a snažil se to odlehčit, odvést moje myšlenky jinam. Vždycky tam byl, aby mě povzbudil,“ řekl bývalý útočník Georges Laraque.

„Neexistovalo nic lepšího, než přijít po velkém vítězství z ledu na střídačku a plácnout si s Joeym Mossem. Jeho energie a nadšení pro hru byly nakažlivé a každý den jste se těšili na zimák. Byl opravdovou legendou,“ vyjádřil se brankář Cam Talbot, který do nedávného odchodu do Minnesoty strávil v Edmontonu čtyři roky.

There was nothing better than coming off the ice after a huge win to a Joey Moss high five on the bench. His energy and passion for the game were infectious and made you want to come to the rink everyday. He truly was a legend and will be greatly missed. #RIPJoeyMoss #Legend pic.twitter.com/CBpiuwyyCX — Cam Talbot (@ctalbot33) October 27, 2020

„Od Mossovy nováčkovské sezony prošly dveřmi klubu stovky hráčů, desítky trenérů, manažerů, masérů, kustodů a lidí z médií. Ale jediný Joey k Oilers patřil celých 35 let,“ napsali o Mossovi v deníku Edmonton Journal. Pro mužstvo byl štístko, po jeho příchodu za sedm let pětkrát triumfoval ve Stanley Cupu. Získal si i srdce fanoušků. Třeba tím, s jakým zápalem se přidával před začátkem zápasu ke zpěvu kanadské hymny, několikrát ji zpíval sám ze středového kruhu.

Joey Moss se narodil jako dvanácté dítě ze třinácti sourozenců. Trpěl Downovým syndromem. Do klubu ho přivedl Wayne Gretzky, který svého času randil s jeho sestrou, zpěvačkou Vikki Mossovou.







11 zobrazit galerii

Jeho stav zhoršil pád při tanci

Od roku 1986 Moss pracoval i pro celek kanadského fotbalu Edmonton Eskimos. Kempy začínaly v červnu, zůstával do poloviny srpna, než se přesunul k hokejistům. Connor McDavid na Twitteru zveřejnil fotku, na níž jsou spolu s ním Gretzky a Moss. „S tím nejlepším všech dob... a číslem 99. Díky, jak jsi vždycky dokázal rozjasnit den,“ vysekl mu poklonu. Joey si povídal se superhvězdami, popíjeli spolu kafíčko nebo pivo, usrkával s nimi ze Stanley Cupu i Grey Cupu za vítězství v CFL. Každý ho rád viděl, dokonce ho zvali k sobě domů.

V roce 2003 udělila asociace bývalých hráčů NHL Mossovi za jeho práci cenu Seventh Man Award. V Edmontonu nechali zhotovit nástěnnou malbu s jeho portrétem, v roce 2012 převzal Medaili diamantového výročí královny Alžběty II. pro ty, kteří nezištnou prací v zákulisí výrazně pomohli druhým. Před pěti lety byl Moss uveden do Sportovní síně slávy provincie Alberta.

„S mojí manželkou Janet jsme hluboce zarmouceni. Joey byl to někdo, koho jsem upřímně považoval za kamaráda,“ reagoval Wayne Gretzky, který každoročně přál Mossovi k narozeninám. Jeho stav se prý zhoršil poté, co si koncem července po pádu při tanci přivodil úraz kyčle. Věčný optimista skonal v poklidu, obklopen blízkými.

„Jeho matka měla největší starost, co by s ním bylo, kdyby zemřela. Edmonton Oilers se o něj postarali. Těžko můžu vyjádřit slovy, co všechno udělal pro to, aby ukázal, že člověk se i přes handicap může uplatnit ve společnosti. Tím dal naději spoustě lidem a jejich dětem. Byl nedílnou součástí týmu, města Edmonton, jedním z nás. Byl šťastný a zároveň všechny kolem sebe dělal šťastnými. A v Oilers vydržel ze všech nejdéle. Mě vyměnili, on v nich zůstal navždycky…“ navázal Great One s lehkým úsměvem v rozhovoru pro stanici TSN.

„Stal se legendou. Doufám, že mu jednou taky vyvěsí banner a postaví sochu,“ připomněl Georges Laraque. Ve městě už chtějí po Mossovi pojmenovat jednu z hal, možná bude mít pod střechou haly Oilers i transparent jako největší superhvězdy. On se jí stát nemohl, ale určitě by si to zasloužil.