Konec! Doc Emrick opustil kulometné hnízdo, hokej už nebude jako dřív

Nic nepopsal dvakrát stejně. Žádný jiný komentátor nedokázal chrlit výrazy s tak zběsilou kadencí jako Mike Emrick. Ale bylo mu rozumět, svůj projev uměl okořenit trefnými slovními spojeními, emocemi a znalostmi o všech aktérech. Nic netlačil na sílu, měl to v sobě. Na amerických kanálech byl dokonalým soundtrackem k obrázkům ze sportu, který je často rychlejší, než co dovede lidské oko zachytit. V USA byl nejznámějším hlasem, který si fanoušci spojují s NHL. Stal se první mediální osobou, která byla zvolena do Síně slávy amerického hokeje.

„Moje role je být prostředníkem mezi uměním hráčů a porozuměním fanoušků. Jsem víceméně ten, kdo dokáže – snad s nadšením - něco popsat a vylíčit. Pokud máte dobrý produkt, nemusíte ho moc prodávat. Ale já se snažím ten zážitek vylepšit a zároveň mu nestát v cestě,“ řekl Emrick o svém poslání před pár lety. Kariéru začínal komentováním univerzitního hokeje v rádiu. Postupně se dostal až k NHL.

Znal historii, měl břitký smysl pro humor. Zároveň byl perfekcionista. Chtěl být dobrý. To ho nejvíc pohánělo. Nad dovednostmi a kuráží hokejistů Emrick s údivem žasnul. Stejně při svém úplně posledním přenosu ze šestého finále Stanley Cupu 2020, jako v roce 1971, kdy začínal s komentováním NHL při zápasech Pittsburghu. Dění na ledě často líčil, jako by se diváci a posluchači stali svědky zázraku.

„Dokázal vnést vzrušení i do zápasů, které byly nuda. Lehký zákrok podal tak, že vypadal líp, než ve skutečnosti. Přesně na tohle ale jako fanoušek čekáte. A on vždycky dokázal zanechat dojem, že sledujete něco velkolepého,“ prohlásil Martin Brodeur. Emrick komentoval pro tři kluby NHL, z toho dvacet let pokrýval utkání New Jersey Devils. Legendární brankář ho požádal, aby uváděl i ceremoniál při vyvěšování jeho dresu.

Během pěti desetiletí pracoval Emrick pro největší americké kanály CBS, Fox a naposledy stanici NBC, která mu během koronakrize postavila přímo doma studio, odkud komentoval play off. Slovem doprovázel Emrick dohromady asi 3 750 zápasů profesionálních soutěží a olympiád, 22 finálových sérií o Stanley Cup a taky 45 sedmých utkání play off. Finále 2009, kdy Marc-Andre Fleury zákrokem v posledních vteřinách zachránil Stanley Cup pro Pittsburghu, patřilo k jeho oblíbeným. Stejně jako zápas Američanů s Ruskem na olympiádě v Soči 2014, kdy TJ. Oshie proměnil čtyři ze šesti nájezdů.

Ze svého „kulometného“ hnízda popisoval Emrick první brankářský gól v NHL v podání Rona Hextalla, i ten, jímž ho napodobil Martin Brodeur. Emrick byl u toho, když se v roce 1989 z Minnesoty poprvé vysílal živě draft NHL. Komentoval poslední zápasy Orra, Howea i Wayna Gretzkyho. Orr byl jedním z prvních, kdo mu napsali, když sám oznámil konec.

„Proč odchod? Teď je správný čas. Ligu jsem pokrýval 50 let, to je dost kulaté číslo. Taky je mi před sedmdesát. Pořád tu je láska k hokeji, ale nastal čas se soustředit na jiné věci,“ dodal Emrick.