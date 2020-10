Hossa a další legendy NHL si počkají. Uvedení do Síně slávy bylo odloženo

Noví členové měli být slavnostně do Síně slávy přijati 16. listopadu v Torontu, vzhledem k epidemiologické situaci ale byla ceremonie odložena na neurčito. Vedení organizace během dnešní telekonference rozhodlo, že si noví členové zaslouží stejnou slavnost jako jejich předchůdci, takže bude lepší ji odložit na příznivější dobu.

Uvedení do Síně slávy je několikadenní akcí, které se účastní rodina, přátelé, bývalí spoluhráči oslavenců a hokejoví fanoušci. Proto podle předsedy Síně slávy Lannyho McDonalda nepřipadala v úvahu online ceremonie.

Vedle Hossy, který si ocenění vysloužil jako druhý slovenský hokejista v historii, byli letos v červnu do Síně slávy vybráni i další bývalý útočník Jarome Iginla, obránci Kevin Lowe a Doug Wilson, kanadská brankářka Kim St-Pierreová a v kategorii budovatelů někdejší dlouholetý generální manažer Detroitu Ken Holland.

