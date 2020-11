Retro dresy v NHL! Odkaz na Gretzkyho debut i Jágrův Pittsburgh

New York Rangers • NHL.com

Ten nápad není žádnou reakcí na současné dění. Za normálních okolností by dresy vyšly tak jako tak, jen ligové vedení nevědomky vytvořilo marketingový majstrštyk. „Vytvořilo to zájem a povědomí o lize v době, kdy bychom za normálních okolností měli ligové zápasy. A povedlo se nám to i bez nich,“ pochvaloval si Brian Jennings, jenž se stará o značku NHL z marketingového pohledu.

Do náročného podniku, kdy se mísí historické reálie s moderními prvky, se liga ve spolupráci s firmou Adidas odhodlala jít poté, co viděla data o oblíbenosti dresů. Organizace totiž často měly i doteď v nabídce retro dresy a ukázalo se, že právě ty byly z hlediska popularity úplně na špičce. Proto vznikl logický nápad: Proč vlastně neutvořit speciální kolekci, kde vydají retro dresy všechny kluby najednou?

„Až se začne znovu hrát, což doufám, že se v lednu podaří, tak se obrovsky těším, až dresy uvidím v akci na ledě,“ zasnil se Jennings pro web Sportsnet. Nutno dodat, že na sociálních sítích si už práci s hodnocením dali sami fanoušci. Při pondělním večeru, kdy byly dresy odhaleny, hokejoví fandové neřešili prakticky nic jiného. Mnoho z nich bylo nadšeno, že kluby oslavují nejenom slavná vítězná období, ale i například místa odkud kluby vzešly. Například Avalanche vydali dres s logem Quebecu Nordiques, což je organizace, která se do Colorada přestěhovala v roce 1995.

„Cíl je, že mnoho ze zápasů bude vysíláno na národní úrovni, kdy proti sobě budou hrát dva týmy v retro dresech. Představte si například retro dresy Colorada proti Montrealu. To je úžasný historický zápas,“ odhalil hlavní představu šéf Adidas hockey pro web The Athletic. Právě na dávnou rivalitu Montrealu, a právě Quebecu se hodně spoléhá. Podobně jako na rivalitu Bostonu s Hartfordem, jehož znak budou mít na hrudi hráči Caroliny.

Každý z celků si však zvolil svůj vlastní přístup. Boston zveřejnil trikot z doby, kdy na modré čáře vládl Ray Bourque. Penguins přišli s nápisem města přes hruď, což je vzpomínka na rok 1993 a dres v němž nejenom že dal mraky branek dvacetiletý Jaromír Jágr, ale také ho ve svém hudebním klipu použil rapper Snoop Dogg. A asi nejsnazší výběr měl Edmonton. Jaký jiný dres použít pro retro kolekci, než ten spojený se začátky nejlepšího hráče historie Waynea Gretzkého v nejslavnější hokejové lize?

Naopak nejsložitější to měli rozhodně ve Vegas. Tamní celek hraje v NHL teprve třetí sezonu, proto má dost omezené možnosti, pro vzpomínkové dresy. „Proč bychom nemohli zavzpomínat na začátky hokeje v našem městě a nepřidat je do jejich klubové identity? Když jsme odsunuli předsudky, nebylo potom tak těžké vybrat správný dres,“ odkazuje Near na tým Las Vegas Thunder, který hrál v letech 1993-1999 již zrušenou IHL.

Zatímco dresy jdou do prodeje od prosince, možnost, kdy je budeme moci vidět je v akci, je stále ve hvězdách. Liga se nadále upíná k lednovému startu, ale ze zámoří stále častěji prosakují informace, že nejpravděpodobnější variantou je odložení startu. Buď, jak buď, když se nehraje, je alespoň možnost kochat se dresy. Tak schválně, který se vám líbí nejvíce?