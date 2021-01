Peníze vyhozené do vzduchu. Vysoké smlouvy v NHL Stanley Cup nenosí

Aby hráč bral v NHL víc než deset milionů dolarů ročně, to byla až do roku 2014 neznámá meta. Jako první ji překročili v Chicagu, kde strůjcům slavných vítězství Jonathanu Toewsovi a Patricku Kaneovi pořádně nasypali měšec. Od té doby přeskočilo zmíněnou hranici dalších jedenáct smluv. Výsledek? Ani jeden Stanley Cup, ani jedno finále. Organizace, kde se pro megalomanské smlouvy rozhodly, došly nejdále do prvního kola.

Finanční trable způsobené pandemií v NHL zavelely jasně: v příštím roce se platový strop zvedat nebude! Jeho výše tak zůstane na 81,5 milionech dolarů. Řada celků tak bude hledat každý zatoulaný cent. „Pro mnoho týmů bude velice těžké se pod platový strop vejít. Mnoho z nich bude muset více než jindy přesouvat hráče, aby byly schopny přivést někoho nového,“ podotkl generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen pro web nhl.com.

A teď si představte, že na vaší výplatní pásce je borec, jehož gáže spolkne více než 12 procent rozpočtu. Jednak je v podstatě nevyměnitelný, protože si málokdo může v dnešní době dovolit platit takovou částku, a jednak vychází dlouhodobě najevo, že astronomické částky k úspěchům nevedou. „Jako minule, i v mém příštím kontraktu jsem ochotný vzít méně. Chci totiž s touhle skupinou hráčů vyhrát. Kdybych nevzal míň, nebude možné přivést další dobré hráče,“ řekl otevřeně coloradský lídr Nathan MacKinnon.

Pro představu: plat hvězdy Avalanche činí 6,3 milionu dolarů, což je zhruba polovina gáže Connora McDavida. Zisk bodů v poslední sezoně? McDavid 97. MacKinnon 93. Netřeba vysvětlovat, jaký kontrakt se vyplatí více. A hlavně, Colorado je už teď jedním z favoritů, naopak výhra Oilers by byla mírně řečeno nečekaná.

„Nižší plat byla moje volba. Podle mého to bylo rozhodnutí, které mi dalo daleko větší šanci na vítězství,“ popsal Sidney Crosby důvody, proč jako generační talent nikdy nevládl žebříčkům zámořských platů. Ukazuje se, že právě ochota hvězd podepsat nižší kontrakt, aby generální manažer měl finanční možnosti na další posílení kádru, je klíčová. Pokud ze strany hráče podobný impuls nepřijde, často pak soupisce něco chybí. A není způsob, jak slabé místo zacelit.

V Edmontonu už několik sezon bojují s výkony gólmanů. V Torontu zase žehrají na bídnou defenzivu. Jenže není za co posily přivést. Právě Toronto je extrémní případ. Tři superhvězdy (Auston Matthews, John Tavares, Mitchell Marner) berou společně přes 33,5 milionu, což je zhruba 40 procent týmových možností. Žádný div, že se nedaří složit komplexní kádr, když peníze míří výhradně do útoku.

Hlavně poslední ročník odhalil, že týmové výkony v podání celků, kde je alespoň jeden hráč s platem deseti a více milionů za rok, lze s klidným srdcem popsat jako nedostatečné. Pokud by se vzala základní část při ligovém přerušení a do play off by postupovaly jen organizace z prvních osmi míst z každé konference, tak se do vyřazovacích bojů dostanou z týmů platících velkou gáži jen Edmonton a Toronto. Díky rozšíření kvůli koronaviru se jich nakonec ve speciálním formátu představilo pět. Žádný z nich ale nepřešel přes první kolo.

A ne, opravdu nejde o náhodu. První kolo bylo maximem pro zmíněné týmy už pošesté. Pravděpodobně, i kvůli zmíněnému ponechanému platovému stropu teď nějakou dobu podobně vysoké smlouvy neuvidíme. Dohoda Mitche Marnera ze září loňského roku může být na dlouhou dobu poslední, kde roční hráčův příjem začíná číslicí 10.

Nejlíp placení hráči NHL (průměr na sezonu):

Connor McDavid* (Edmonton)

12,5 milionu, smlouva od 2018

Artěmij Panarin* (Rangers)

11,6 milionu smlouva od 2019

Auston Matthews** (Toronto)

11,6 milionu, smlouva od 2019

Erik Karlsson (San Jose)

11,5 milionu, smlouva od 2019

John Tavares** (Toronto)

11 milionů, smlouva od 2018

Drew Doughty** (Los Angeles)

11 milionů, smlouva od 2019

Mitch Marner** (Toronto)

10,9 milionu, smlouva od 2019

Carey Price* (Montreal)

10,5 milionu, smlouva od 2018

Jonathan Toews** (Chicago)

10,5 milionu smlouva od 2015

Patrick Kane** (Chicago)

10,5 milionu, smlouva od 2015

Sergej Bobrovskij* (Florida)

10 milionů, smlouva od 2019

Jack Eichel (Buffalo)

10 milionů, smlouva od 2018

Anže Kopitar** (Los Angeles)

10 milionů, smlouva od 2016

Hráči označení dvěma hvězdičkami postoupili do 1. kola play off, hráči s jednou hvězdičkou do loňského předkola, ostatní play off po podpisu kontraktu nehráli.