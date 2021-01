Nečekané loučení! Místo štace u Devils končí šampion kariéru

Corey Crawford schytal ránu přímo do masky • Profimedia

Zkušený brankář Corey Crawford před startem nové sezony NHL nečekaně ukončuje kariéru! Vítěz dvou Stanley Cupů s Chicagem si tak za New Jersey nezachytá • twitter.com

Corey Crawford, který dosud v NHL působil výhradně v Chicagu, posílil New Jersey. • profimedia.cz

Nevídaný konec ve zvláštní době. Dvojnásobný držitel Stanley Cupu Corey Crawford sice před začátkem sezony podepsal novou smlouvu u Devils, v brance už ho ale fanoušci neuvidí. Ještě před zahájením ročníku totiž nečekaně oznámil konec kariéry, jen den poté, co si vybral časově nespecifikovanou pauzu od hokeje.

Už po konci minulé, koronavirem silně ovlivněné sezony bylo jasné, že Coreymu Crawfordovi skončí jedna životní éra. Za Chicago chytal dlouhých 14 sezon, po vypršení smlouvy město opouštěl s dvěma Stanley Cupy a silnými vzpomínkami. Na trhu volných hráčů 36letého zkušeného gólmana ulovilo New Jersey, tam se ale nakonec rozhodl neodchytat jediný zápas.

S Devils sice jeden z hlavních strůjců dominance Chicaga v letech 2013 a 2015 podepsal dlouholetou smlouvu za štědrých 3,9 milionu dolarů ročně, krátce před startem ročníku se však začalo spekulovat nad zvláštními náznaky konce. Nejdřív si Crawford vybral časem neomezené „volno“ (indefinite leave of absence) – což mimochodem udělal také za Blackhawks stále hrající kapitán Jonathan Toews – a o pouhý den později došlo na finální sbohem. Konec angažmá. Konec s hokejem.

„Měl jsem štěstí, že jsem mohl mít tak dlouhou profesionální kariéru," komentoval Crawford skrze prohlášení hráčské asociace NHLPA. Ve zprávě dál stojí, že by rád v kariéře pokračoval, jenže do hry už vložil, vše co mohl. Zkrátka čas dospěl na rozloučení.

„Chtěl bych poděkovat Devils za pochopení a podporu mého rozhodnutí. Blackhawks bych chtěl zase poděkovat za šanci prožít si svůj dětský sen. Jsem hrdý, že jsem mohl být součástí dvou jízd za Stanley Cupy," pokračoval kanadský gólman, který má ve sbírce také zlatou medaili z posledního Světového poháru.

Crawford celkem odchytal v základní části NHL 488 utkání s procentuální úspěšností zákroků blížící se k 92 % a 2,45 průměrně inkasovanými brankami na zápas. „Jsem šťastný a nadšený z nové kapitoly života s rodinou," uzavřel rodák z Montrealu. Roli údajně hrály osobní důvody, kterými nechtěně zatopil svému poslednímu zaměstnavateli.

New Jersey totiž musí zkraje sezony řešit ošemetnou situaci v brankovišti. Pod smlouvou mají Devils pouze dva brankáře s více než deseti starty v NHL: Mackenzieho Blackwooda a Scotta Wedgewooda. Mladíci Gilles Senn a Evan Cormier na první větší šance čekají. Klub se zřejmě pokusí na poslední chvíli sehnat kvalitního brankáře, jinak bude muset vsadit na talenty.

JAK SE LOUČILO S CRAWFORDEM CHICAGO „Corey má v naší organizaci nezapomenutelné místo jak v srdcích fanoušků, tak v historii celého chicagského sportu. Gratulujeme mu za kariéru, která by ho klidně mohla uvést do Síně slávy. Nemluvíme jen o jednom z nejlepších brankářů historie Blackhawks, ale také o pilíři v naší komunitě, nímž byl po celou dobu kariéry."

New Jersey Devils Vše o klubu ZDE Chicago Blackhawks Vše o klubu ZDE